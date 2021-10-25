 美国联盟战斗部队撤出伊拉克 留下2500名「顾问」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2022

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美国联盟战斗部队撤出伊拉克 留下2500名「顾问」

去年7月时，美国宣布在今年年底前撤出其作战士兵。但这不代表华盛顿完全离开伊拉克。

Irak US-Soldat auf dem Luftwaffenstützpunkt Qayyarah

美国士兵在一处伊拉克空军基地。

（德国之声中文网）到2021年底，以美国为首的联盟在伊拉克打击激进组织伊斯兰国（IS）的作战行动正式结束。巴格达政府宣布：「伊拉克土地上不再有外国战斗部队。」美国和其盟军已经撤出了所有的部队，并将设备带出了国境。按照约定，「全球反制伊斯兰国联盟」现在的任务是为伊拉克安全部队提供建议和支持。

联军在推特上证实，战斗任务已经结束。这些士兵现在只是以顾问身份在伊拉克「作为受邀的客人」。几天前，伊拉克总理卡迪米（Mustafa al-Kasimi）对联盟领导人和参与打击伊斯兰国的伙伴表示感谢，并补充说，伊拉克武装部队已经准备好保护伊拉克人民的安全。卡迪米被视为对美国友好的一位总理，他并试图遏制与伊朗结盟的民兵组织的力量。

2017年宣布战胜伊斯兰国

以美国为首的该联盟在2014年伊斯兰国占领伊拉克北部和西部的大片地区后开始了其任务「坚定决心行动」（Operation Inherent Resolve）。在国际支持下，伊拉克安全部队得以逐步击退极端分子。 2017年12月，时任的伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）宣布战胜了伊斯兰国。

Irak Premierminister Mustafa al-Kadhimi

伊拉克总理卡迪米：「我们的安全部队已经准备就绪」（档案图片）。

根据白宫的资料显示，到目前为止，大约有2500名美军被部署在伊拉克。观察家们认为，这个数字不太可能改变，但这些士兵将来会被正式部署为培训员和顾问。

亲伊朗的民兵施压

美国国防部新闻秘书约科比（John Kirby）去年12月初向媒体表示：「任务有变化，但实体态势没有变化，昨天与明天之间并不会有戏剧性的转变。」此决定的主要关键是：伊拉克境内有影响力的亲伊朗什叶派民兵和政党要求美国撤军。

虽然IS在军事上被正式击败，但极端分子的小队仍继续进行攻击，特别是对安全部队的攻击。最近，人们担心恐怖民兵可能利用美国战斗任务的结束作为进一步袭击的机会。近几个月，美国使用的设施已被攻击了数次。

（综合报导）

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