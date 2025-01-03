美国考虑对中国无人机实施新限制 北京抨击

（德国之声中文网）周四（1月2日），美国商务部表示，正在考虑制定新规则，以应对使用中国和俄罗斯等外国对手技术制造的无人机带来的风险。

这意味着，美国或对主导全球市场的中国无人机进行限制或禁止。

周五，在回答记者相关提问时，中国外交部发言人毛宁指责美国“泛化国家安全概念，干涉和限制正常经贸交流，破坏全球生产和供应链的安全稳定”。

“我们将采取一切必要措施，坚决维护我们的合法权益，”她说道。

美国商务部正在就这一可能的新规则征求公众反馈，截止日期为3月4日。这意味着决定权将落在即将上任的当选总统唐纳德·特朗普的政府手中。

商务部警告，中国设计的技术可能使其“能够远程访问和操纵”无人机，这可能“对美国国家安全造成过度或不可接受的风险”。

2022年，华盛顿将中国无人机制造商大疆认定为 “中国军工公司”。去年10月，这家全球最大的无人机制造商表示，该公司将起诉美国国防部。

“大疆不属于或受制于中国军方……是一家私营公司，不应被错误地归类为军工公司”，该公司当时表示。

近年来，大疆引起了华盛顿的注意，包括其涉嫌在中国监控少数民族方面所扮演的角色。

9月，华盛顿以国家安全风险为由，禁止销售采用中国和俄罗斯技术的联网汽车。

（法新社）

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