美国考虑取消对华关税 共和党也“叛离”特朗普

(德国之声中文网) 耶伦(Janet Yellen)4月22日在接受彭博社采访时说，美国政府正在竭尽所能降低通货膨胀，这包括了"仔细审视"对华贸易战略。她强调，重新审视关税也是"值得考虑的"，因为这将在抑制通胀方面"取得一些所期望的效果"。

此前一天，负责世界经济事务的白宫国家安全副顾问辛格(Daleep Singh)也公开表示，美国政府正在考虑降低对中国自行车、服装等"非战略产品"的关税，以抑制高企不下的通胀率；而和关键供应链、基础科技、国家安全有关的产品的关税仍将维持。辛格还建议说，美中双方可以展开互动，即北京也取消一些对美国"非战略产品"的进口关税，因为在"动态清零"防疫策略的影响下，中国政府本来就已经对供应链受扰感到非常担忧。

2018年特朗普总统在任期间，美国开始对中国商品加征惩罚性关税，由此开启了全球两大经济体之间的贸易战。特朗普总统希望以此来缩小美国对华巨额贸易逆差，并指责中国采取了一系列不公正贸易行为。贸易战爆发约一年后，美国事实上已经对几乎所有来自中国的进口产品加征了惩罚性关税，涉及产品价值超过5000亿美元；而中国也出台反制措施，对美国产品大面积加征关税。

分析人士指出，加征的关税最终还是被外贸商转嫁到消费者头上，使得许多中国产品变得对美国消费者更加昂贵。与此同时，美中贸易逆差的缩小程度则相当有限：2020年，中国对美出口额约为4500亿美元，美国对华出口额约为1650亿美元。

就在今年初，为期两年的美中第一阶段贸易协议到期后，美国彼得森国际经济研究所就指出，中国并"没有购买"在协议中承诺的额外2000亿美元美国产品。而支持"美国制造"的"繁荣美国联盟"4月22日公布的一项民调则显示，绝大部分受访者依然赞成对中国加征关税以及其他相关行动。

拜登总统执政一年多来，尽管扭转了大量特朗普时期的政策，但是对华贸易方针却基本得到保留。一直到今年3月才有针对性地对一些中国商品进行关税豁免。

值得注意的是，共和党现在也开始对降低对华关税展露出兴趣。就在今年3月，美国贸易代表戴琪在接受国会众议院筹款委员会质询时，来自新泽西州的共和党籍众议员史密斯(Chris Smith)就呼吁说，在面对中国的非市场经济行为和不公平贸易行为时，为确保政策有效，应当"定期审视对中国产品征收的任何关税，从而确保它们服务于最初的目的。"他呼吁美国贸易代表办公室为所有关税都提供豁免申请渠道。

(德新社、南华早报等)

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