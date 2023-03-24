美国网红为赚流量故意坠机 恐判20年监禁

（德国之声中文网）现年29岁的美国网红雅各（Trevor Jacob）2021年12月24日在YouTube上传标题为“我的飞机坠毁了”（I Crashed My Airplane）的影片，片中他的小飞机在飞跃南加州上空时引擎出现问题，早已背着降落伞的雅各手拿着自拍棒跳机逃生。

除了自拍棒外，机翼和机尾架设的几个镜头也拍下他的逃生过程以及飞机失去控制后坠落森林的画面。平安着陆后，雅各徒步走向坠机地点并回收相机。

截至2023年5月12日，这支影片在YouTube上已有超过310万播放量，频道订阅人数13.8万人。

坠机事故发生几周后，美国国家运输安全委员会和美国联邦航空总署（FAA）展开调查，并要求雅各保留飞机残骸。

雅各当时表示，他不知道飞机坠落在何地，但根据他在洛杉矶达成的认罪协议，事发两周后，他与一名友人在2021年12月10日用直升机将飞机残骸从森林中吊出。之后他将飞机残骸切割成小块，丢弃在隆波克市机场内及周边的垃圾桶里。

雅各是一名经验丰富的飞行员及高空跳伞运动员。

2022年4月，美国联邦航空总署吊销了雅各的飞行员执照。

他在本周三（5月10日）提交了认罪协议，承认故意妨碍当局调查，并且接受一家钱包公司赞助创作了影片。

美国司法部在声明中表示：“雅各进一步承认，他在提交飞机事故报告时向联邦调查员撒谎。报告中他谎称飞机在起飞35分钟后完全失去动力。”

“雅各还欺骗FAA的安全检察员称，飞机引擎停止运转，由于他无法找到任何安全着陆的选项，所以跳伞离开飞机。”

雅各同意承认一项意图妨碍联邦调查的破坏和隐瞒罪名，这项罪名的法定最高刑期为20年有期徒刑。

美国检察官办公室表示，雅各预计将在未来几周内出庭，判决结果会在更晚些时候出炉。

多名飞行员和航空专家评论称，雅各没有采取最基本的步骤重新发动飞机。也有人指出，他原本可以将飞机安全地滑行到一个着陆点，而且在驾驶小型飞机时身上穿戴降落伞本身就非常不寻常。

（法新社、美联社）

網紅到底多賺錢？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。