美国缅因州枪案确认18人死亡，嫌犯在逃

（德国之声中文网）美国缅因州刘易斯顿市警方周三（10月25日）晚间对一名在酒吧和保龄球馆开枪的嫌疑人展开搜捕。

缅因州州长珍米尔斯（Janet Mills）在周四的新闻发布会上说，此次枪击事件造成18人死亡，13人受伤。

米尔斯说，枪击案嫌犯仍然在逃，被认为"持有武器，十分危险"。

公立学校暂时关闭，警方封锁了通往枪击地点的道路。

米尔斯在周四的新闻发布会上说："这是缅因州黑暗的一天。"

缅因州当局表示，他们正在搜捕一名被确认为罗伯特·C的嫌犯，该嫌犯被认为"持有武器，十分危险"。据报道，他在今年夏天被送进了一家精神病院。

米尔斯说，她已经部署了本周所有可用的资源，包括心理健康专业人员。

警方扩大"就地躲避"警示范围

缅因州警方称，嫌犯是一名来自附近鲍登镇的40岁男子。美国军方称他是美国陆军预备军人，没有海外服役经历。警方补充说，嫌疑人是一名经过认证的枪械教练。

"我们正在扩大就地躲避警示和学校关闭范围，将鲍登镇也包括在内。请大家留在家中。"警方在社交媒体平台X（前Twitter）上发表声明说。

缅因州公共安全专员绍舒克（Mike Sauschuck）在新闻发布会上说："我们有数百名警察在缅因州各地调查此案。"

绍舒克说，他不准备透露死亡人数，称"情况非常不稳定"。

刘易斯顿警方称，事件发生在名为"Schemengees"的酒吧和烧烤店，以及约4英里外名为"Sparetime Recreation"保龄球馆。

警方称，他们发现了一辆白色SUV，相信嫌犯曾用这辆车前往位于路易斯顿东南7英里处的里斯本镇。

拜登呼吁控枪

美国总统拜登谴责了这起"毫无意义的惨剧"，并呼吁居民听从地方当局的警告。

拜登还肯定了他所领导的政府为更严格地控制枪支所采取的措施，如《两党安全社区法案》和白宫枪支暴力预防办公室，但强调还需要做更多的工作。

美国总统呼吁国会共和党议员与民主党政府合作，通过一项法案，禁止攻击性武器和大容量弹夹等措施，以进一步加强枪支管制。

拜登在白宫的一份声明中说："这是我们欠每一个美国人的最起码的东西，他们又将承受这次袭击带来的身心创伤。"

2023年美国发生500多起大规模枪击事件

枪支暴力和大规模枪击事件在美国频繁发生，多年来人们一直呼吁加强枪支管制。然而，反对强化管制措施的人引用宪法第二修正案，即公民有携带武器的权利。

根据非政府组织枪支暴力档案（GVA）的数据，2023年美国记录在案的大规模枪击事件超过500起。

GVA将大规模枪击事件定义为任何有4名或以上受害者遭到枪击的事件，包括致死或者受伤。

（路透社、美联社）

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