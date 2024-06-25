美国维基解密案将落幕 阿桑奇认罪换自由

维基解密创办人朱利安·阿桑奇已与美国司法部达成认罪协议。将于26日前往美国出庭受审，并被判处62个月的监禁。有鉴于刑期与阿桑奇被关押在英国监狱的时间相当，预期他在听证会结束后将直接返家、回到澳大利亚。

（德国之声中文网）“维基解密”（WikiLeaks）创办人、澳大利亚公民阿桑奇（Julian Assange）在与美国司法部共同达成的认罪协商中，承认违反美国间谍法。根据美国北马利安纳群岛地方法院週一（6月24日）公布的文件显示，现年52岁的阿桑奇已同意承认犯下一项串谋获取和传播国防资讯的刑事罪名。

据悉，阿桑奇将在26日上午9点于美国塞班岛出庭，预期他将被判处62个月监禁，量刑等同他在英国服刑的时间。

维基解密週二在社群媒体X上宣布，阿桑奇週一已离开被关押5年的英国贝尔马什监狱，随后获得英国高等法院保释，并搭乘飞机离开英国。

该组织将阿桑奇重获自由称为“一场全球运动的结果”，“这场运动涵盖了草根组织者、新闻自由运动人士、立法者和各个政治派系的领导人，一直到联合国。”

维基解密声明补充说，阿桑奇将在週三的听证会结束后返回澳大利亚。

阿桑奇的妻子斯特拉（Stella Assange）也在X上发文称“朱利安自由了！”，并对各界多年来持续声援阿桑奇一事表达感谢。

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澳大利亚政府发言人回应，“阿尔巴尼斯总理已经明确表达，阿桑奇的案件已经拖延了太久，继续监禁他并不会有任何好处”，但拒绝就正在进行的法律程序发表评论。

阿桑奇的律师则没有立即回应置评请求。

漫长法律战

阿桑奇最初于2010年首次在英国被依欧洲逮捕令被捕，当时瑞典政府指控他涉及一起性犯罪案，欲对他进行讯问，但随后撤销该项指控。阿桑奇则为避免被引渡到瑞典，躲避在厄瓜多驻英国大使馆内长达7年。

2019年，厄瓜多撤销对阿桑奇的政治庇护，开放英国警方进入使馆内将他逮捕。此后5年，他便一直被关押在贝尔马什监狱，并持续针对将被引渡至美国的判决上诉。

今年3月，英国法官推迟了有关引渡美国的裁决至5月，要求美方进一步保证阿桑奇在美国不会面臨死刑。上个月中旬，两名英国资深法官称，美国提交的保证不够充分，因此将允许阿桑奇对引渡裁决正式提出上诉。

艾未未声援阿桑奇：“还他自由！” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

曝光美国军事机密

2010年，维基解密公布了数十万份由美国前军事情报分析师曼宁（Chelsea Manning）提供的

军事机密文件及外交电报，创下美国有史以来最大规模的军事资安漏洞。

超过70万份外交电报及美国在阿富汗及伊拉克战争的战场记录，内容涉及2007年美国阿帕契直升机向伊拉克可疑叛乱分子开火的画面，当时造成十几人死亡，其中包括2名路透社新闻工作者。

随后阿桑奇在美国前总统特朗普执政期间被正式起诉，曼宁则是在2013年被军事法庭处以35年监禁。2017年，曼宁获得时任总统奥巴马特赦被释放，但在2019年5月因拒绝针对阿桑奇案出庭作证，被裁定蔑视司法入狱，还一度传出她在狱中轻生未遂。

美国政府针对阿桑奇的指控引发全球支持者愤怒，质疑对阿桑奇提出刑事制指控是对言论自由的威胁。

美方则主张，阿桑奇的行为超出了新闻或者举报的范畴，其索取、窃取、不加区别发布机密文件的行径已经危及到了无辜生命。

除了人权团体、新闻自由组织公开声援阿桑奇，澳大利亚、德国等多个国家也认为应该善待阿桑奇。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）今年3月曾表示，过去美方未能向英国保证“可能的刑罚在英国所认为的合理框架内”，也表态反对将阿桑奇引渡至美国。

（综合报道）

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