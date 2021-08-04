美国继续病毒溯源调查 中网民要求世卫调查美实验室

(德国之声中文网) 根据美国媒体CNN的报导，美国情报机构正在挖掘一个基因数据库，因为只要他们能解析数据库内的资讯，这可能有助於他们增加对新冠病毒起源的理解。多位熟悉此事的人士告诉CNN，这个巨大的数据库包含从中国武汉病毒研究所实验室研究的病毒样本中提取的基因蓝图，一些官员认为该实验室可能是全球新冠疫情的源头。

消息人士说，目前还不清楚美国情报机构究竟是如何或何时获得这些信息的，但参与创建和处理这类病毒基因数据的机器通常与外部云端服务器相连，这让它们有可能成为黑客攻击的目标。

尽管如此，将这些堆积如山的原始数据转化为可用的信息，只是美国情报部门在90天内要揭开新冠病毒起源真相的一部分工作。CNN报导中提到，将这些数据转换成有用的信息也带来一系列挑战，包括利用足够的计算能力来处理所有数据。为了做到这一点，美国情报机构正在依靠美国能源部国家实验室的超级计算机。

此外，他们还面临人力问题。因为美国情报机构不仅需要足够熟练的政府科学家来解读复杂的基因测序数据、并拥有适当的安全许可，他们还需要了解中文，因为这些信息含有专门的中文词汇。

一位消息人士告诉CNN：「很明显，有一些科学家通过了相关的安全审查。但是说中文的人能获得相关批准吗？此外，这些科学家是一个非常小的群体，因为他们是专门研究生物的科学家，所以这些条件也很快让相关工作变得很困难。」

进行90天调查的美国官员希望这些信息将有助于他们了解新冠病毒如何从动物转移到人类。多个消息来源告诉CNN，揭开这一谜团对于最终确定新冠病毒是否从实验室泄漏或从野生动物传染给人类至关重要。

专家: 武汉病毒研究所数据未必能协助近一步了解病毒起源

CNN报导，美国政府内外的调查人员长期一直在寻求武汉病毒研究所正在研究的22000个病毒样本的基因数据。这些数据在2019年9月被中国官员从互联网上删除，此后中国一直拒绝向世界卫生组织和美国交出这些数据和其他关于早期冠状病毒病例的原始数据。

调查人员面临的挑战是，武汉病毒研究所或中国的其他实验室可能拥有病毒样本或其他背景信息，可以帮助他们追踪新冠病毒的进化史。两位研究冠状病毒的科学家告诉CNN，他们不认为这批22000份基因样本或武汉病毒研究所的其他数据库中，存在科学家尚未了解的遗传数据。

美国杜兰大学医学院的病毒学家盖瑞 (Robert Garry) 说：「基本上，在2020年发表於《自然》杂志上的一篇研究论文中，武汉病毒研究所谈到了他们在某个时间点之前的所有序列，这是大多数科学家病毒学家所相信的，这几乎是他们所拥有的东西。」

一位熟悉美国调查的消息人士并未正面回应美国情报机构正在分析的病毒起源数据是否与武汉病毒研究所在研读的22000个样本有关。熟悉的消息人士说，填补缺失的基因数据不足以证明新冠病毒是源自於武汉病毒研究所的实验室，或是病毒首先出现在自然中。美国情报机构的官员仍需要将其他背景线索拼凑起来，以确定该新冠病毒的真正起源。

消息人士指出，这也是拜登政府一直在优先考虑的关键资讯。他告诉CNN：「在这种情况下，最珍贵的技术数据是基因序列丶数据库条目和有关样本出处的背景信息以及获得这些样本的时间和背景。专家会用这些信息把它们放在新冠病毒起源的相关论述中。」

匿名的高级美国情报官员向CNN表示，他们在关于新冠病毒起源的两种主流理论之间确实存在分歧。CNN在7月时曾报导，负责监督90天审查的拜登政府高级官员现在认为，病毒意外从武汉病毒研究所实验室外泄的理论与病毒在自然中出现的可能性是差不多的。这是美国的民主党在病毒起源议题上一个重大的态度转变，因为当时民主党成员曾公开批评所谓的实验室外泄理论。

多个消息来源告诉CNN，如果没有意外的新信息，美国官员们不期望发现与两个新冠病毒起源理论相关的明确证据。消息人士表示，美国情报机构90天的调查必须建立在科学而非情报之上。

中国网民呼吁世卫调查美国实验室

上个月，中国官媒《环球时报》报导称受网民委托，发起一个呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室的公开信。截至7月21日，《环球时报》称有超过500万的中国网民参与这个公开信的连署。

中国外交部发言人赵立坚在7月21日的外交部例行记者会回应相关问题，表示德特里克堡之谜至今无解，美国一直以「国家安全」为由，拒绝公布关于关闭德堡的原因。他说：「2019年7月，美国疾控中心给德堡基地发终止函，要求其终止大部分操作。美国媒体也曾披露，德堡至今仍存放着大量严重威胁人类安全的病毒。」

《环球时报》新媒体部副主任高雷7月21日接受中国的澎湃新闻访问时声称，今年6月初，一批关心病毒溯源问题的中国网民曾在世界卫生大会期间发布一封公开信，向世卫组织表达了希望将美国德特里克堡生物实验室纳入第二阶段溯源调查的诉求。

他指出，这批中国网民之所以会有这样的诉求，是因为美国方面不断地歪曲事实，将新冠病毒说成来自中国武汉病毒实验室，可美国的德特里克堡却在新冠疫情首次爆发前的2019年秋季，出现过一次严重的病毒泄露事故，美国政府却以涉及国家安全为由拒绝透露内情。

赵立坚在21日的记者会上说，调查德堡是包括中国人民在内的各国人民的呼声，是美方在病毒溯源问题上必须回答的问题。他表示：「面对本国超60万因疫情逝去的生命，美方应展现透明，切实采取措施彻底调查本国疫情源头，彻底调查美国抗疫不力的原因并追究责任者，彻底调查德堡及200多个美国海外生物实验基地种种疑云，给世界人民和国际社会一个交代。」

(综合报导)

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