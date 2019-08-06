 美国给中国摘帽 专家称汇率操纵标签″本不合理″ | 经济纵横 | DW | 14.01.2020

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经济纵横

美国给中国摘帽 专家称汇率操纵标签"本不合理"

在新的美中贸易协定签署之前，美国财政部将中国从汇率操纵名单中移除。华盛顿之前指控中国监管机构让人民币贬值，以提高出口竞争力。

Symbolbild Dollar Yuan Währung Wechselkurs (picture-alliance/dpa/Imaginechina/X. Zhengyi)

路透社报导，在本周签署中美第一阶段贸易协议之前，人民币在周一达到了5个月以来的高点。

(德国之声中文网) 美国财政部周一 (1月13日)宣布，美国不再将中国列为汇率操纵国。在美中贸易第一阶段协议即将在15日签署前，这个动作格外引人注目。

美国这项决议也与贸易谈判有关。美国财政部长姆努钦周一表示，中国在第一阶段贸易协定中作出承诺，包括不再使人民币贬值以获得贸易优势。

姆努钦说，中国提出了可兑现的承诺，在提高透明度和问责制的同时，避免竞争性货币贬值。

不过民主党参议院少数党领袖舒默 （Chuck Schumer）批评美国财政部的决定，称特朗普政府放弃对中国不公平贸易的做法施压。

他在一份声明中表示：「中国是汇率操纵国，这是事实......不幸的是，特朗普总统宁愿屈服于习近平主席，也不愿对中国采取强硬态度。」

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10国仍在观察名单

虽然美国财政部在半年度政策报告中撤销了中国汇率操纵的指控，但未来中国和其他9国仍列在观察名单。这些国家包括:德国、爱尔兰、义大利、日本、韩国、马来西亚、新加坡、瑞士和越南。

特朗普政府在8月将中国定为汇率操纵国，指责北京使人民币贬值以提高出口竞争力。美国财政部称，当时中国政府允许人民币对美元贬至11年以来的最低点。然而，美国当时的举动被视为是象徴性的。通常美国会与列在名单上的国家谈判，甚至提出制裁。但特朗普政府在与中国的贸易战中已经采取类似措施。

三菱日联银行首席货币分析师Minori Uchida向路透社表示，华盛顿取消认定中国为货币操纵国的决定，令贸易协定签署前原本就已存在的乐观情绪增加。

瑞银中国首席经济师王涛则向德广联表示：“贸易操纵国的标签首先就不是合理的。而现在取消，其意义在很大程度上是象征性的。最终就是意味着2020年美元与人民币的汇率会保持相对稳定。”
 

夏立民/杨威廉 （路透社、美联社、法新社）

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