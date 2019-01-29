 美国经济压力山大 贸易战迈入终局 | 经济纵横 | DW | 05.03.2019

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经济纵横

美国经济压力山大 贸易战迈入终局

根据报导，中美贸易战在2018年使美國公司和消費者每月損失44億美元。随之而来的关税戰带来的损失其实对于出口商伤害不大，而是转嫁到国内商品和消费者身上。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 对媒体表示，美国贸易代表莱特希则已在美中贸易谈判中取得重大进展，双方正在讨论细节。

(德国之声中文网) 美國國務卿蓬佩奥週一 (3月4日) 表示，他認為美中正在签订协议以终止贸易战的「風口浪尖」上，对雙方談判进展表示乐观。

他说﹕「我們正在努力导正，让贸易更公平和互惠。我们正在這樣的風口浪尖上。我希望所有的關稅都會被取消，所有贸易障礙也是。」

他在接受愛荷華新闻媒体採訪時說，希望未來幾週能達成協議，让世界上兩個最大貿易体的經濟往來更加公平。他也提到希望中國取消農產品的報復性關稅。爱荷华州是美国的主要黄豆产地。

高盛 (Goldman Sachs) 在給客戶的一份報告中稱，特朗普和中國國家主席習近平很有可能在3月下旬会面签定协议，并取消部分關稅。报告内容提到﹕「基本情況是，我们认为協議中，美国还是会保留一些關稅，分階段取消以确保落实协议内容。我们估计部份美国关税到会持续到2020年。」

如何确保中国履行承诺

美中貿易全國委員會资深副總裁恩尼斯说：「我们得到的消息是，要解决还要很长的时间，如何落实是最大的問題。」

雖然在智慧财产權保护、政府補貼和市場准入上谈判有进展，恩尼斯表示﹕「如果執行計劃没有谈妥，要完成谈判不容易。」

在北京，有中國官員和貿易專家认为，中国任何的讓步都不足以满足美国要求的「结构性」巨大变革。不过从特朗普延迟提高关税和美國經濟增長放緩等跡像，追求连任的特朗普可能会将身段放软。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

中美贸易战开打至今战情始终扑朔迷离。高调施压的美国政府未必赢，低调应对的中国政府也不算输。确定受害的只有两国的消费者。

DW.COM

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美国进口商品征税伤害了谁

《南华早报》引用美国学者研究报导，紐約聯邦儲備銀行、普林斯頓大學及哥倫比亞大學經濟學家的研究评估發现，目前對价值约2830億美元的美國進口商品所徵收的關稅已对美国經濟造成负面影响。美國消費者和進口外國商品的公司每月額外增加30億美元稅收成本和14億美元的「無謂損失」(deadweight loss)，也就是市场未处于最优运行状态而引起的社会成本。

研究人員發現，美國經濟中的中間產品和最終產品價格大幅上漲，供應链網路發生重大變化，進口商品種类供應量減少。關稅几乎完全轉嫁到美國消費者和進口商的身上。

报告提到，進口競爭減少让美國生產商提高價格，去年平均就上漲了1個百分點，幾乎是1990年至2018年間生產者價格通脹年平均增長率的一半。最终商品價格则上漲了10％至30％。

夏立民/李芊 (路透社等)

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