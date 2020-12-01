美国紧急批准第二种新冠疫苗

（德国之声中文网）美国食品和药品管理局（FDA）已经紧急批准了Moderna制药公司的新冠疫苗。据政府官员说，可能下周初开始使用这种疫苗。预计批准疫苗后，将立即在全国各地分发近600万剂疫苗。

有效性大于风险

此前，相关咨询委员会为FDA紧急批准美国公司的新冠疫苗开放了绿灯。20位专家在一次视频会议上表示，根据目前掌握的信息，该疫苗在18岁及以上人群中使用的有效性大于风险。在批准表决时有1票弃权。欧盟将于1月6日作出审批决定。

在美国食品药品管理局FDA宣布批准 Moderna疫苗几分钟后，美国总统特朗普在推特上写道，"祝贺Moderna疫苗上市。" 此前专家们一再表示，将首先给最需要保护的人接种疫苗，可能需要几个月的时间才能为普通人提供足够的疫苗。

明年第一季度至少提供1亿剂疫苗

位于马萨诸塞州的Moderna制药公司预计，到今年年底将有2000万剂 "mRNA-1273 "新冠疫苗在美国上市。预计明年前三个月将生产1亿至1.25亿剂。其中可以向美国以外的地区提供1500万至2500万剂。

总的来说，该集团预计在2021年能够在全球生产多达10亿剂疫苗。为了获得充分的免疫保护，每个接种者必须接种两剂疫苗。

Moderna制药公司曾在11月底报道称，根据其关键性的第三期试验结果，其疫苗的有效率为94.1%。根据 "新英格兰医学杂志"（NEJM）上发表的文章，一项所谓的前期研究数据也显示，数月后，疫苗引发的免疫反应在血液中仍可以清晰地检测到。该结果可能表明，Moderna疫苗能在较长时间内提供对新冠病毒的保护。不过，这不是最终结论。

在摄像机前接种疫苗

大约一周前，美因茨制药公司BioNTech及其美国合作伙伴辉瑞公司开发的新冠疫苗已经获得了美国当局的紧急批准。自周一（12月14日）以来一直在美国使用。但是该疫苗极易变质，需要比Moderna疫苗更复杂的低温保存条件。

美国已经有超过1740万的人被确诊感染了冠状病毒和超过31.3万例死亡案例，是迄今为止世界上死亡人数最多的国家。目前每天有20多万新感染案例，单日死亡案例超过3000人。12月18日，新冠住院人数再创新高。

为了证明疫苗的安全性，美国副总统迈克·彭斯（MikePence）周五（12月17日）在摄像机前当众接种了BioNTech/辉瑞疫苗。

李京慧/王凡 (德新社、路透社、法新社)

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