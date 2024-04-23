 美国精英大学爆发加沙战争抗议 多人被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2024

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政治

美国精英大学爆发加沙战争抗议 多人被捕

哥伦比亚大学、耶鲁大学、纽约大学：美国多所著名大学爆发由加沙战争引发的抗议。总统拜登谴责反犹主义。

New York Pro Palestine Proteste

警方干预纽约大学抗议并逮捕约100名示威者

（德国之声中文网）数天来，美国多所精英大学爆发因加沙战争引发的激烈抗议活动，校方努力控制局面。

当地时间周一，纽约大学以及耶鲁大学校方称，有数十名拒绝停止未经批准的抗议活动的示威者被逮捕。据CNN报道，哥伦比亚大学暂停在校上课，到本学期末实行网上课程，并呼吁学生留在家中。

纽约大学发言人贝克曼（John Beckman）表示："我们见证了无序、具有扰乱性和敌对性的行为，影响到我们社区的安全。……我们也了解到，有一些口号是具有恐吓性质的，并有数起反犹主义事件发生。"

他说，因此，校方请求纽约警方的协助。警方要求示威者和平离开，但最终一些人被逮捕。

New York Pro Palestine Proteste

纽约大学一名抗议者

拜登谴责反犹主义

美国总统拜登此前就这些大学发生的事件表态。"我谴责反犹主义抗议"，他说，"我谴责那些不明白巴勒斯坦人所正在发生的事情的人。"

位于康乃狄克州的耶鲁大学称，60名抗议者被逮捕。

此次抗议浪潮始于哥伦比亚大学。上周四，警方清除了该校校园里的一处帐篷营地，约100名参与者被逮捕。但抗议继续散播到其它大学。

据媒体报道，示威者搭建帐篷营地，扰乱校园活动。《华盛顿邮报》报道称，有一种混乱的感觉。

USA pro-palästinensische Studentenproteste an der Columbia University

哥伦比亚大学校园的抗议学生搭建的帐篷营地被清除前

示威者要求声援巴勒斯坦人，并要求校方停止与以色列的资金联系。

据美国媒体报道，在抗议中也出现具有恐吓性的口号，并发生多起反犹主义事件。犹太大学生对自身安全表示忧虑。

自10月7日恐怖组织哈马斯袭击以色列依赖，中东这场冲突在美国大学引发争执。《华盛顿邮报》报道称，还有其它高校出现了示威活动。

（德新社）

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