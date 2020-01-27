美国篮球巨星科比坠机身亡

(德国之声中文网) 美国职业篮球巨星科比(Kobe Bryant) 在南加州搭乘私人直升机坠机死亡，终年41岁。洛杉矶警方表示，直升机的机师与8位乘客全数罹难，无人生还。与科比共同搭乘直升机的除了科比的友人，还有科比13岁的女儿吉安娜(Gianna)。坠机原因仍在调查当中。

篮球球星科比的直升机失事现场

多家媒体报导，科比与女儿搭乘直升机是为了要前往附近的千橡市(Thousand Oaks)参加一场篮球比赛。

科比是湖人队的球星，在20年的职涯当中，曾经得过5次NBA总冠军、2次总决赛MVP、2次奥运金牌。人称「黑曼巴」的科比被认为是篮球界的传奇人物，在世界各地都有广大球迷。

消息一出，震惊球坛，不只篮球明星纷纷发推特表示震惊与哀伤，其他政治人物如美国总统特朗普、前总统奥巴马也发表声明感叹这位巨星的离世。正在葛莱美奖上面表演的美国女歌手Lizzo也演唱纪念科比。

洛杉矶湖人队的官方声明则写道：「我们可以确认，科比·布莱恩特今日，因直升飞机事故去世，整个湖人大家庭希望支持他的家庭和朋友。 安息吧，科比。 」

同搭乘直升机的除了柯比的友人 还有柯比13岁的女儿吉安娜(Gianna)

NBA主席席佛(Adam Silve)在声明中说: 「在20个球季里，科比告诉我们，天才加上绝对要胜利的决心可以产生什么可能性。」声明中说:「他十分慷慨的分享他获得的智慧，认为与下一代球员分享是他的任务，也将他的喜悦传递给他的女儿吉安娜。」声明也向科比的妻子与家人致意。

罗法/文木(综合报导)