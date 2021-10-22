美国签发首本“X”性别护照

（德国之声中文网）美国国务院10月27日宣布，签发了第一本带有"X"性别标识的护照。这是针对那些既不认同自己完全是男性，也不认同自己完全是女性的群体。

美国国务院称，预计明年能增加签发数量，为在海外出生的美国公民在申请护照和出生证明时提供这个X选项可能。

今年6 月，美国国务院已通报说，正致力于为非二元、双性和性别不定的群体增加第三种性别选项，但尚需时间，因为这需要对现有计算机系统作广泛技术升级。国务院希望在明年初能够广泛使用该选项。

如今，首本"X"护照已然签发，不过，护照申请及相关系统更新仍需经管理和预算办公室批准，所有政府表格均须得到该办公室批准。

美国国务院还宣布，对于那些选择与其他现有文件（如驾照、出生证明）不同的性别选项的人，将不再需要当事人提供医疗证明。

"符合生活现实"

美国国务院 LGBTQ 权利特使斯特恩 (Jessica Stern) 称，此举具历史意义，值得庆祝，它符合人们的"生活现实"。斯特恩对美联社表示："一个人获得反映其真实身份的证件后，会生活得更有尊严、更受尊重。"

国务卿布林肯的前任蓬佩奥曾禁止美国大使馆悬挂彩虹旗（ rainbow pride flag）。拜登总统将重视和保障 LGBTQ 权利作为其执政优先事项之一，标志着美国行政当局相关政策的历史性转变。

新颖护照签发之际，美国国务院发言人普赖斯重申，美国致力于促进所有人的自由、尊严和平等--包括 LGBTQI+ （同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人和其他）人士。

据设址伦敦的促进平等与包容雇主网络称，目前有11个国家提供相关护照选择，其中包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、德国、印度、尼泊尔、新西兰和巴基斯坦。

（法新社，美联社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。