 美国签发首本“X”性别护照 | 文化经纬 | DW | 28.10.2021

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美国签发首本“X”性别护照

美国当局已签发第一本"X"性别标记的护照，提供给性别未定的公民。美国国务院 LGBTQ 权利特使称，此举符合"生活现实"。

美国国务院需要升级其计算机系统，以便能签发X性别护照

美国国务院需要升级其计算机系统，以便能签发"X"性别护照

（德国之声中文网）美国国务院10月27日宣布，签发了第一本带有"X"性别标识的护照。这是针对那些既不认同自己完全是男性，也不认同自己完全是女性的群体。

美国国务院称，预计明年能增加签发数量，为在海外出生的美国公民在申请护照和出生证明时提供这个X选项可能。

在德国出生登记时，表格上除了“男”、“女”之外，也提供第三种选项“其他”

在德国出生登记时，表格上除了“男”、“女”之外，也提供第三种选项“其他”

今年6 月，美国国务院已通报说，正致力于为非二元、双性和性别不定的群体增加第三种性别选项，但尚需时间，因为这需要对现有计算机系统作广泛技术升级。国务院希望在明年初能够广泛使用该选项。

如今，首本"X"护照已然签发，不过，护照申请及相关系统更新仍需经管理和预算办公室批准，所有政府表格均须得到该办公室批准。

美国国务院还宣布，对于那些选择与其他现有文件（如驾照、出生证明）不同的性别选项的人，将不再需要当事人提供医疗证明。

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雄性或者雌性——500多种鱼甚至可在成年期换性。这一点对人类亦适用：性别并不像我们所想象的那样总能确定无疑。

在德国， 未来在出生登记时，表格上除了“男”、“女”之外，还将为“双性者”（intersexuell）提供第三种选项“其他”。联邦议院表决通过相关法案为这一做法开放绿灯。

特朗普政府本周三废除了公立学校应允许跨性别学生自由选择厕所的政府指令，从而推翻了民主党前总统奥巴马的一项倡议。

德国政府批准了针对跨性别和同性恋人群的“转化治疗”的禁令草案。修改后的草案包括禁止对16至18岁的青少年进行“转化治疗”。

"符合生活现实" 

美国国务院 LGBTQ 权利特使斯特恩 (Jessica Stern) 称，此举具历史意义，值得庆祝，它符合人们的"生活现实"。斯特恩对美联社表示："一个人获得反映其真实身份的证件后，会生活得更有尊严、更受尊重。" 

国务卿布林肯的前任蓬佩奥曾禁止美国大使馆悬挂彩虹旗（ rainbow pride flag）。拜登总统将重视和保障 LGBTQ 权利作为其执政优先事项之一，标志着美国行政当局相关政策的历史性转变。 

新颖护照签发之际，美国国务院发言人普赖斯重申，美国致力于促进所有人的自由、尊严和平等--包括 LGBTQI+ （同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人和其他）人士。

据设址伦敦的促进平等与包容雇主网络称，目前有11个国家提供相关护照选择，其中包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、德国、印度、尼泊尔、新西兰和巴基斯坦。 

（法新社，美联社）

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