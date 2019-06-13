美国第五舰队：阿曼湾两艘油轮遭袭

（德国之声中文网）据汉堡Bernhard Schulte Shipmanagement船运公司提供的消息，该公司的"Kokuka Courageous"号油轮遭到破坏。公司的一名发言人说，这艘船已经被疏散，21名船员中有一人受轻伤。据来自船运界的消息称，另一艘遇袭船只是挪威Frontline船运公司的"Front Altair"号油轮。事发时该油轮正位于阿拉伯联合酋长国的富查伊拉海岸附近。据水路航运界报纸《贸易风》援引业内人士的报道称，"Front Altair"号油轮受到了鱼雷的袭击。这艘船也可能被海雷击中。

据伊朗通讯社报道，一艘伊朗船只接收了两艘受损油轮的44名船员。他们被运送到伊朗的一个港口。

美国海军前往救援

美国海军第五舰队表示："我们获悉阿曼湾发生油轮遭袭击事件。" "该地区的美国海军在当地时间6点12分和7点接到两个紧急电话。"

在与伊朗的冲突中，美国最近加强了在海湾地区的军事存在。 美国第五舰队派兵进驻海湾国家巴林，此外，还负责着波斯湾，阿曼湾和红海地区的安全。

英国海军的UKMTO信息平台也报道了油轮袭击案。该组织负责登记与调查在该地区发生的袭击商船事件。位于该海峡的沿岸国有伊朗、阿拉伯联合酋长国和阿曼。

资料图片：汉堡船运公司的Kokuka Courageous号油轮

美伊紧张关系

就在5月中旬，刚刚发生4艘油轮在阿联酋海岸前遇袭事件。沙特阿拉伯指责伊朗及其支持力量对袭击事件负责。伊朗驳斥了这一指责。具体情况迄今仍不清楚。

最近美国和伊朗之间的紧张局势也在加剧。 美国安全顾问博尔顿（John Bolton ）后来谈到海雷攻击时表示，这件事"几乎可以肯定"是伊朗干的。 但他并没有能够拿出证据，因此被德黑兰政府称为"无稽之谈"。

可能的袭击油轮事件导致石油价格上涨。 轻质美国石油和北海布伦特原油分别上涨超过1美元，上涨到每桶52.41美元以及每桶61.64美元（159升）。

这一事件给日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）对伊朗的访问蒙上了阴影。安倍希望在伊朗为美国与伊朗的核争议从中调和。 伊朗总统鲁哈尼（Rohani）同安倍会晤后表示，伊朗继续要求美国取消对其制裁。

李京慧 /达扬 (法新社、德新社、路透社 )