美国：第二个中国气球正飞越拉美

（德国之声中文网）美国五角大楼周五（2月4日）称，第一个中国侦察气球正在美国中部朝东飞行，基于安全考量，美方没有将其击落。

美国国防部发言人赖德（Pat Ryder）表示：「我们看到的报告称，一个气球正飞越拉丁美洲。我们正在评估这是否是另一个中国侦察气球。」赖德并未透露气球的确切位置。

美国国防部周四表示，美国政府在美国本土上空侦测到一个高空侦察气球，官员确信该气球属于中国。这个气球于周三（1日）进入美国空域，之后行经美国西北部的蒙大拿州；全美三座核武发射井之一，正位于蒙大拿的马姆斯卓空军基地（Malmstrom）。一位不具名的美国资深官员说，该气球的飞行路线确曾经过敏感的军事场所，目的「很显然是用来监控」。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

中国外交部发言人毛宁起初在周五例行记者会上仅表示，「注意到有关报道，中方正在了解核实情况」。同日晚间，中国外交部承认该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。根据中方的解释，受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中国对于飞艇「因不可抗力误入美国表示遗憾」，并表示将继续同美方保持沟通。

但拜登政府认为这是一个可操控的「侦察气球」。这起事件引起美国国会两党关注，共和党议员迅速对气球事件进行抨击，认为拜登软弱。美国前总统特朗普更在网上呼吁「击落气球！」。美国国务卿布林肯因此取消了原定周日展开、为期两日的中国访问行程。

周五晚间，布林肯在与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅通话。布林肯明确表示「这个侦察气球出现在美国领空，明显侵犯了美国的主权并违反国际法，是一种不负责任的行为」。但布林肯也告诉王毅，「美国致力于与中国进行外交接触」，他计划「在条件允许时访问北京」。

布林肯对媒体表示，第一步是要将侦察气球离开美国空域，这是美方所关注的。

根据中国外交部周六就王毅和布林肯通话发布的新闻稿，「双方就如何以冷静、专业态度处理偶发事件进行了沟通」。王毅强调「中国是负责任国家，一贯严格遵守国际法」，「不接受任何无端的臆测和炒作」。他呼吁双方保持定力，及时沟通，避免误判，管控分歧。

美国国务卿布林肯推迟北京之行

中国：「没有宣布过什么访问」

中国外交部周六就美国国务卿布林肯推迟访华行程作出回应称，中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空，而中方已核查并向美方作出反馈。「该飞艇属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。这完全是一次不可抗力导致的意外情况。」

中国外交部强调，中国一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整，无意也从不侵犯任何主权国家的领土和领空。「美国一些政客、媒体借题发挥，对中国攻击抹黑，中方坚决反对。」

针对布林肯访华，中国外交部称：「事实上，中美双方都没有宣布过什么访问，美方发布有关消息是美方自己的事情，我们予以尊重。」

美国专家：侦察气球难以击落

一名美国官员此前表示，此前拜登曾征询军方意见，但五角大楼认为击落气球产生的碎片可能对地面构成安全风险。这名不愿具名的国防官员表示，从搜集情报的角度来看，这个气球的附加价值有限。

普遍认为，美国也对中国采取间谍行动，而且采用的是比气球更为先进的技术。

华盛顿智库「马拉松倡议」（Marathon Initiative）的侦察气球专家威廉·金（William Kim）对法新社表示，气球是一种难以被击落的侦察手段。

他指出，第一个中国气球看上去像一个普通的气象气球，但具有鲜明的特征。它有一个相当大而且可见的「有效载荷」，这是一种以太阳能电池板供电，用于导航和收集信息的电子设备。而且气球似乎拥有美国军方尚未投入使用的先进转向技术。

威廉·金表示，人工智能使气球能通过读取周围空气变化来调整高度，引导它前往它想去的地方。

这种气球的优势是它可以在监视目标上空保持相对固定的位置，不像间谍单位用于拍照的卫星必须不断运行。「这些气球可以停留在头顶上，与近地轨道卫星相比，它们可以一次在一个地方停留几个月。」

金认为，中国的气球可能原本打算从美国边界外或更高的地方收集数据，但发生了故障。他说，这些气球通常在6.5万-10万英尺的高度运行，这个气球的高度则为4.6万英尺。「这肯定有点低…如果你想让它更难以被察觉或击落，应该在更高的高度运行。」

但他也表示，击落气球并没有想象中容易。「这些气球使用的是氦气，它不是飞船，不是射击后就会燃烧。如果你在上面打穿一个孔，它会非常缓慢地泄气。」

金指出，1998年加拿大空军派出F-18战斗机尝试击落一个失控的气象气球，他们使用一千发20毫米口径的机炮射击气球，最终仍花了6天气球才终于落地。

威廉·金表示，目前不清楚地对空导弹是否对气球有效，因为它们的制导系统是设计用于打击快速移动的导弹和飞行物体。

（综合报道）

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