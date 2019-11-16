 美国第三度延后对华为业务禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2019

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时政风云

美国第三度延后对华为业务禁令

美国商务部宣布第3次暂缓对华为及附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令。

Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (picture alliance/dpa/R. Vennenbernd)

美商务部2019年5月宣布制裁华为, 但从未启动

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美国政府将中国科技大厂华为列入黑名单之后，一度表示将会用暂时性许可的方式，让美国企业可以贩售较不敏感的商品给华为。但消息人士指出，这项承诺至今两个月并没有兑现。 (28.08.2019)

中国科技巨头华为与美国的恩恩怨怨仍然未解。虽然美国商务部长罗斯周一表示，华为禁令暂缓90天，但该国总统特朗普毫不掩饰对这家中国企业的反感。 (19.08.2019)

美国政府对华为开铡之后，不只是华为本身，它的上游与下游厂商也纷纷受到牵连。众企业努力在法律许可的范围内，寻找让公司继续营运的解决方法。只要有一家电信商没有办法转圜，偏乡地区的数万民众便会失去与外界联系的方法。 (26.06.2019)

(德国之声中文网)美国政府本周一(11月18日)宣布，针对华为的禁售令再次延长90天启动，在此期间，美国企业可以继续同中国企业华为进行正常的业务往来。华府表示，这次延后是为了减轻华为客户所可能受到的影响。华为的许多客户是在美国偏远乡村运营的电信运营商。

美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）发出声明称，"商务部将继续严格监督敏感技术的出口，以确保我们的科技创新不会被对我们国家安全形成威胁的公司驾驭。"

美国商务部于今年5月将华为写上"实体清单"，指责这家中国高科技企业参与危害美国国家安全以及外交利益的活动。稍后，华为的数十家子公司也集体上了美国商务部的实体清单，受到"断供"的惩罚。不过，从开始时美国就没有立即实施该政令，而是将之推迟90天，而本次已是第3次推迟。

周一稍晚时候，华为公司就美国政府的"缓刑"表态说，"不论什么决定都不会对华为业务产生根本性影响。目前的这一决定没有改变(美国)不平等对待华为的事实。"

华为还声称，该公司被写上黑名单事实上对美方的伤害更大，尤其是跟华为有业务往来的公司。路透社此前报道，为能够继续向华为出售零配件，约200家美国供应商已向商务部提出申请。直至周一，美国商务部还没有为此采取任何措施，即特批某些公司有权跟华为做生意。

美国商务部长罗斯在最新的声明中也提到，"延期许可将允许电信运营商在一些美国最偏远乡村地区提供服务，否则，这些地区可能会陷入一片黑暗"。

今年5月，特朗普总统签署行政令宣布国家紧急状态，禁止美国企业使用构成国家安全风险的电信设备，矛头直指华为，因为华为是全球电信设备最大供应商。

 

李鱼/罗法(路透社)

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