美国第三度延后对华为业务禁令

(德国之声中文网)美国政府本周一(11月18日)宣布，针对华为的禁售令再次延长90天启动，在此期间，美国企业可以继续同中国企业华为进行正常的业务往来。华府表示，这次延后是为了减轻华为客户所可能受到的影响。华为的许多客户是在美国偏远乡村运营的电信运营商。

美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）发出声明称，"商务部将继续严格监督敏感技术的出口，以确保我们的科技创新不会被对我们国家安全形成威胁的公司驾驭。"

美国商务部于今年5月将华为写上"实体清单"，指责这家中国高科技企业参与危害美国国家安全以及外交利益的活动。稍后，华为的数十家子公司也集体上了美国商务部的实体清单，受到"断供"的惩罚。不过，从开始时美国就没有立即实施该政令，而是将之推迟90天，而本次已是第3次推迟。

周一稍晚时候，华为公司就美国政府的"缓刑"表态说，"不论什么决定都不会对华为业务产生根本性影响。目前的这一决定没有改变(美国)不平等对待华为的事实。"

华为还声称，该公司被写上黑名单事实上对美方的伤害更大，尤其是跟华为有业务往来的公司。路透社此前报道，为能够继续向华为出售零配件，约200家美国供应商已向商务部提出申请。直至周一，美国商务部还没有为此采取任何措施，即特批某些公司有权跟华为做生意。

美国商务部长罗斯在最新的声明中也提到，"延期许可将允许电信运营商在一些美国最偏远乡村地区提供服务，否则，这些地区可能会陷入一片黑暗"。

今年5月，特朗普总统签署行政令宣布国家紧急状态，禁止美国企业使用构成国家安全风险的电信设备，矛头直指华为，因为华为是全球电信设备最大供应商。

李鱼/罗法(路透社)