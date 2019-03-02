美国笔会：为了中国票房 好莱坞不惜自我审查

（德国之声中文网）根据美国笔会本周三（8月5日）发布的这一报告，美国电影工业的编剧、制片人和导演正在通过改变剧本、删除场景和改变其它内容的方式做自我审查，唯恐冒犯控制着14亿观众电影市场的中国审查机构。比如在即将上映的《壮志凌云：独行侠》（Top Gun：Maverick）中，汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）饰演的飞行员的夹克上被去掉了中华民国国旗图案，而2013年上映的《僵尸世界大战》（World War Z》则改掉了中国为僵尸病毒来源国的内容。

报告指出，除了删减和修改剧本内容之外，美国电影行业还会完全回避涉及中国的敏感话题，诸如西藏、台湾、香港或者LGBTQ人物刻画等等。

美国笔会指出，为了避免被拉上禁演黑名单或遭遇其他惩罚措施，好莱坞的制片人甚至还会主动审查一些并非面向中国市场的影片，以避免那些计划在中国上映的影片受到波及。

这份题为《好莱坞制作，北京审查：美国影业和中国政府影响力》（Made in Hollywood, Censored by Beijing: The U.S. Film Industry and Chinese Government Influence）的报告称"取悦北京投资者和审查员已经成为好莱坞通行的生意模式。"

笔会是一个全球性组织，致力于在全球范围捍卫作家和艺术家的言论自由权利。该组织称，中国有着世界上最严厉的审查制度，笔会的很多中国成员被捕入狱，其中包括诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波因言获罪，被判处11年监禁后，2017年服刑期间去世。

法新社的报道指出，中共中央宣传部是中国审查制度的最高领导机构，外国电影最终能否进入潜力巨大的中国市场，最终由其定夺。每年得以在中国发行的外国电影，数量有限。但中国电影市场的重要性则变得越来越不容忽视。好莱坞大片《复仇者联盟：残局》（Avengers：Endgame）和《蜘蛛侠：远离家乡》（Spider-Man：Far home）均在中国创造了超过美国本土的票房收入。

美国笔会的报告称："好莱坞影片能否赚钱，实际上在很大程度上取决于中国共产党。好莱坞制片商们对此当然心知肚明。"

报告称，这也就解释了为什么上世纪90年代末，中国禁演介绍藏人精神领袖达赖喇嘛的好莱坞影片《活佛传》（Kundun，又译”达赖的一生“）之后，迪士尼前执行官迈克尔·埃斯纳（Michael Eisner）居然还要向北京道歉。

理查德·基尔（Richard Gere）是1997年惊悚片《红色角落》（Red Corner）的主演，该片描写了腐败的中国司法制度。现实生活中，基尔还是西藏人权的积极倡导者。他表示，好莱坞制片人现在会对他退避三舍，以免惹怒北京。

报告指出，一些好莱坞影视人士已经渐渐地"对中国的限制和约束心领神会，连问都不用问"，部分制片商甚至会邀请中国的审查人员到拍片现场。

有一位好莱坞制片商告诉美国笔会，"如果你拟定出一份重要的拍片计划，最怕的就是你或你的公司被打入黑名单，招致他们出手阻挠你目前或未来的计划。"

美国笔会的报告警告说，默许中国的审查制度，恐怕会成为那些以保障言论自由为傲的国家的"新常态"，"好莱坞的所作所为形同为全世界设定对北京俯首听命的新标准。"

达扬 / 凝炼（ 法新社，美国笔会)



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