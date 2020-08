美国笔会：为了中国票房 好莱坞不惜自我审查

(德国之声中文网)根据美国笔会本周三(8月5日)发布的这一报告,美国电影工业的编剧、制片人和导演正在通过改变剧本、删除场景和改变其它内容的方式做自我审查,唯恐冒犯控制着14亿观众电影市场的中国审查机构。比如在即将上映的《壮志凌云:独行侠》(Top Gun:Maverick)中,汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)饰演的飞行员的夹克上被去掉了中华民国国旗图案,而2013年上映的《僵尸世界大战》(World War Z》则改掉了中国为僵尸病毒来源国的内容。

报告指出,除了删减和修改剧本内容之外,美国电影行业还会完全回避涉及中国的敏感话题,诸如西藏、台湾、香港或者LGBTQ人物刻画等等。

美国笔会指出,为了避免被拉上禁演黑名单或遭遇其他惩罚措施,好莱坞的制片人甚至还会主动审查一些并非面向中国市场的影片,以避免那些计划在中国上映的影片受到波及。

这份题为《好莱坞制作,北京审查:美国影业和中国政府影响力》(Made in Hollywood, Censored by Beijing: The U.S. Film Industry and Chinese Government Influence)的报告称"取悦北京投资者和审查员已经成为好莱坞通行的生意模式。"

笔会是一个全球性组织,致力于在全球范围捍卫作家和艺术家的言论自由权利。该组织称,中国有着世界上最严厉的审查制度,笔会的很多中国成员被捕入狱,其中包括诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波因言获罪,被判处11年监禁后,2017年服刑期间去世。

法新社的报道指出,中共中央宣传部是中国审查制度的最高领导机构,外国电影最终能否进入潜力巨大的中国市场,最终由其定夺。每年得以在中国发行的外国电影,数量有限。但中国电影市场的重要性则变得越来越不容忽视。好莱坞大片《复仇者联盟:残局》(Avengers:Endgame)和《蜘蛛侠:远离家乡》(Spider-Man:Far home)均在中国创造了超过美国本土的票房收入。

美国笔会的报告称:"好莱坞影片能否赚钱,实际上在很大程度上取决于中国共产党。好莱坞制片商们对此当然心知肚明。"

报告称,这也就解释了为什么上世纪90年代末,中国禁演介绍藏人精神领袖达赖喇嘛的好莱坞影片《活佛传》(Kundun,又译”达赖的一生“)之后,迪士尼前执行官迈克尔·埃斯纳(Michael Eisner)居然还要向北京道歉。

理查德·基尔(Richard Gere)是1997年惊悚片《红色角落》(Red Corner)的主演,该片描写了腐败的中国司法制度。现实生活中,基尔还是西藏人权的积极倡导者。他表示,好莱坞制片人现在会对他退避三舍,以免惹怒北京。

报告指出,一些好莱坞影视人士已经渐渐地"对中国的限制和约束心领神会,连问都不用问",部分制片商甚至会邀请中国的审查人员到拍片现场。

有一位好莱坞制片商告诉美国笔会,"如果你拟定出一份重要的拍片计划,最怕的就是你或你的公司被打入黑名单,招致他们出手阻挠你目前或未来的计划。"

美国笔会的报告警告说,默许中国的审查制度,恐怕会成为那些以保障言论自由为傲的国家的"新常态","好莱坞的所作所为形同为全世界设定对北京俯首听命的新标准。"

