美国笑星讽“嫦娥” 中国网民“粉转黑”

(德国之声中文网) 在12月5日的《每日秀》时政讽刺节目中，主持人特雷弗·挪亚(Trevor Noah，常被中国网民戏谑化地译为"崔娃")花了不到两分钟的时间提到了中国的"嫦娥五号"登月采样返回任务。他先是感叹中国航天取得快速进展的同时，美国的探月工程却在阿波罗项目结束后的四十年间停滞不前。随后他话锋一转，认为中国的"嫦娥五号"有转移舆论注意力之嫌，因为"恰好每一个人都刚刚意识到，中国人曾经在新冠疫情数字上撒谎，瞒报当时武汉疫情的严重程度"。

挪亚所指的是美国CNN电视台12月1日发布的一则报道，该报道援引湖北省疾控中心一份内部文件指出，在疫情早期，由于统计口径、诊断标准不断变化，中国当局在面对存在不确定性的数值时，很可能"取其最低值"对外发布；内部文件还显示，2019年12月第一周，湖北省流感病例为上一年同期的20倍。CNN的报道认为，内部文件虽然不能证明有人故意企图对调查数据作假，但它显示"当局掌握的第一手资料和向公众公布的结果之间存在差距"。

在暗示中国利用探月工程转移舆论视线后，主持人挪亚"火力全开"启动了嘲讽模式。他说，现在也许不是人类造访月球的最佳时机，"我可不想两周后见到外星人指责我们将新冠病毒传染给了他们。"挪亚在此时还依然不忘顺带讽刺不愿戴口罩的人士，表示外星人如果戴口罩或许有助于防疫。而扮演外星人的虚拟演员此时则对挪亚说"别想剥夺我们的自由"，同时做出了持枪威胁的动作。

中国网民很失望

《每日秀》中不到两分钟的这一片段，在播出后引发了中国网友的高度关注，一度成为知乎、微博等社交网络平台上最热的话题之一。不少中国网友感叹，曾经在节目中赞扬中国高效防疫、嘲讽特朗普政府用行政手段打压华为的挪亚"变了"。有微博用认为，挪亚指责社会歧视黑人，"转头就对中国人优越感十足"。还有人认为，指责中国撒谎是无稽之谈，因为"据报道新冠病毒2019年就已经在国外传播，中国最先发现病毒完全不等于最先起源"。

最近几周，中国官方媒体多次重点报道"新冠病毒2019年就有传播迹象"、"目前全球流行的病毒株来自于发生在意大利的变异"等各国学者的研究，暗示新冠病毒并非起源自中国。德国《明镜周刊》指出，这明显是中国当局的对内以及对外宣传策略，而"病毒源头至今不明的原因之一，是独立的国际专家调查至今未能在武汉展开。"

还有一些中国网民则试图用中美关系的大环境去解释挪亚的"突然转变"，认为挪亚能够走红靠的是嘲讽特朗普，而特朗普马上就要下台，因此"以他为代表的白左媒体需要下一个头号敌人"；"在反中成为美国政治正确的今天，黑我们登月实际上只会是一个'算是友善'的小玩笑，以后但凡中美关系稍有风吹草动，会出现更加恶意的攻击和拉踩。"

"西方文明落后于先进的中国文明"

在知乎上，甚至还有用户长篇大论地指出，挪亚这样面向城市居民的讽刺脱口秀主持人"为了污蔑中国，都不惜撕下自己伪装的温文尔雅的精英面具"，证明了"整个西方社会进入了一种穷凶极恶的状态了"，因为"整个西方社会，都无法接受中国的高效率和低病患；即使是某些看上去是精英主义的人，也无法避免的怀疑中国。"这名网友认为，这来自于"落后文明对于先进文明天生的恐惧感"，西方"自诩人类领导者一百多年，将自己看作人类的灯塔，世界的启明星"，但是"本应该跟随他们的中国居然不跟随他们的脚步，反而在另外一套康庄大道上走的比他们远了。"

不过，也有不少知乎用户指出，中国人依然存在着自卑心态，"外国人说几句中国好，就觉得终于碰上明白人了，碰上有良心的了；说几句中国不好，就觉得果然亡我之心不死，果然带有色眼镜。"这类用户认为中国人不应过分关注别国的看法，要"宠辱不惊、就事论事"。

而在《每日秀》节目的YouTube频道下，英语圈观众的关注重点并不在中国议题，而是纷纷留意到挪亚在这段两分钟的片段中揶揄某些美国人不愿戴口罩。有网友说，"别紧张，那些不过是佛罗里达人"；还有网友也回应说，"对对对，佛罗里达人真的就是这副样子。"

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