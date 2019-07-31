美国突袭抓捕移工 学童哭喊找爸妈

(德国之声中文网) 在大规模搜捕非法移工后，美国移民及海关执法局（ICE）周四(8月8日)释放了300位当事人。这个行动选在当地开学日进行，却没有先通知儿童社福单位，让许多学童放学后等不到爸妈。

移民和海关执法局发言人考克斯 (Bryan Cox)没有解释为什么有些人被释放，有些人却没有。但是他在回应记者询问的声明中提到了「人道因素」:「他们已被安排进入联邦移民法庭的诉讼程序，之后将出席法庭审讯。」案件审理期间，这些移工还是可以在美国居留。

8月7日大搜捕

周三的行动主要集中在密西西比农村的工厂和食品厂。科赫(Koch)食品公司的许多员工都遭到逮捕。科赫其后发表声明表示，所有员工都透过政府数据库进行身份核实，确保他们拥有居住许可。

科赫食品工厂所在的莫顿居民表示，当局的行动对移民儿童有「灾难性」的影响。 罗萨莱斯 (Gabriela Rosales)说:「看到所有孩子在哭泣，见他们父母最后一面，真的令人非常震惊。」11岁的格雷吉里欧(Magdalena Gomez Gregorio)说:「我需要我的爸爸和妈妈。我爸爸什么也没做，他不是罪犯。」

警方现场执法人员

许多政治人物公开谴责这个行动的时机、规模和严重程度。特别是埃尔帕索才刚发生西班牙裔移民遭大规模枪击。

参议员沃伦(Elizabeth Warren)在推特上写道：「因为反移民言论所造成的埃尔帕索大屠杀才发生几天，特朗普政府就进行了10年来最大规模的移民抓捕，拆散家庭，还锁定有色人种社区。」

来自德州的美国前代表奥洛克 (Beto O'Rourke)在推特上写道：「这些孩子今晚入睡时，不知道他们何时或是能否再见到他们的父母。这个行动是以我们的名义所推动的，也需要我们来终结。」

针对这一系列的严厉批评，特别是对弱势儿童的影响，密西西比州南部的美国检察官赫斯特(Mike Hurst)回应表示，移民「必须遵守我们的法律，必须遵守我们的规则，必须合法地来到这里，或者他们根本不应该来。」

一名当地学校负责人麦克基(Tony McGee)表示，由于许多学生害怕被拘留，周四有超过150名学生缺课。他提到:「对很多老师来说，周三看到学生这种惨况，是他们作为教育工作者至今度过的最糟的一天。」

夏立民/罗法 (美联社、法新社)