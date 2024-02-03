美国空袭伊拉克叙利亚 报复驻约旦基地遇袭

（德国之声中文网）美国中央司令部（CENTCOM）周五（2月2日）表示，美国已对伊拉克和叙利亚境内的目标发动打击，以回应伊朗支持的武装分子上周在约旦美军基地发动的无人机空袭。该次袭击造成三名美军士兵死亡，数十人受伤。

中央司令部补充说， 美军在伊拉克和叙利亚空袭逾85个目标，此次行动使用超过125枚精确弹药。空袭的目标包括“民兵组织及其伊斯兰革命卫队赞助者的控制操作中心、情报中心、火箭弹和弹药供应链基地”等设施。美方称，这些设施“为袭击美军和联军提供了便利”。

国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）表示，空袭行动持续约30分钟，国防部仍在评估袭击造成的损失。

德黑兰强烈谴责美方的袭击，称其只会进一步破坏地区稳定。

拜登：美国会继续“回应”

美国总统拜登在打击行动宣布不久后发表声明称，他参加了三名约旦阵亡美军士兵的移灵仪式。

“今天下午，在我的指示下，美国军方袭击了在伊拉克和叙利亚境内伊斯兰革命卫队及其附属民兵用来袭击美军的设施目标。”

美国总统拜登出席阵亡美军士兵的移灵仪式

“我们的回应从今天开始。它将会在我们选择的时间和地点持续进行，”拜登补充说道。“美国不寻求在中东或世界任何地方发生冲突。但要让所有可能伤害我们的人知道：如果你伤害美国，我们将做出回应。”

地区邻国谴责，英国支持

伊朗、叙利亚和伊拉克都强烈批评了美国的打击行动。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）在一份声明中表示：“昨晚对叙利亚和伊拉克的袭击是一次冒险行动，是美国政府又一次的战略失误，除了加剧地区的紧张局势和不稳定外，不会有任何成效。”

叙利亚外交部也发表了同样的声明： “美国的所作所为以一种非常危险的方式助长了中东地区的冲突。”

伊拉克也发表了谴责声明。伊拉克军方发言人拉苏尔（Yahya Rasool）表示：“这些空袭侵犯伊拉克主权，破坏了伊拉克政府的努力，并构成了可能导致伊拉克和地区陷入可怕后果的威胁。”

“其结果将对伊拉克及周边地区的安全与稳定产生严重影响。”

另一方面，英国表示支持美国采取报复行动的权利。“英国和美国是坚定盟友。我们不会对他们的行动发表评论，但支持他们对袭击作出回应的权利，”英国政府发言人在一份声明中如是说。

美国锁定与伊朗关系密切的组织

拜登政府官员表示，美国认为伊朗对以色列与哈马斯武装分子开战以来武装、资助和支持民兵组织对美军发动袭击负有责任。去年10月7日，哈马斯在以色列南部发动致命袭击，造成约1200名以色列人死亡，其中多数为平民，约240人遭到绑架。

哈马斯被以色列、美国、欧盟、德国和其他几个国家的政府列为恐怖组织，目前仍有100 多名以色列人质遭哈马斯扣留。

伊朗否认是袭击约旦美国基地的幕后黑手。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）周五早些时候重申，若美国针对伊朗的利益发动袭击，伊朗将进行报复： 我们“不会发动战争，但如果一个国家，如果一个残忍的势力想欺凌我们，伊朗伊斯兰共和国将给予强有力的回应”。

拜登及美国高层官员连日来明确表示，美国将对民兵袭击美国在约旦的小型前哨基地的行为进行反击。美国将这次袭击归咎于伊朗支持伊拉克伊斯兰抵抗运动。

拜登政府曾明确表示，这不会是一次性打击，而是在一段时间内“分层回应”，意味着这次打击可能只是拜登政府一系列回应的第一步。



（路透社、美联社）

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