 美国空军：解放军希望B-21轰炸机“步B-2后尘” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2023

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美国空军：解放军希望B-21轰炸机“步B-2后尘”

美国空军大学学者今日发表文章指出，多家隶属中国共产党或解放军的出版刊物，纷纷淡化美国最新的隐形轰炸机B-21的影响力，甚至希望美国因为成本支出问题，负担不起足够的B-21，“步B-2后尘”。

US Tarnkappenbomber B-21 Raider

（德国之声中文网）在美国空军（USAF）去年12月2日公布最新隐形轰炸机B-21“突袭者”后，多家隶属于中国共产党或解放军的出版物发表文章，贬低该轰炸机的可行性，称美国无法负担足够的轰炸机，无法在与中国可能的冲突中发挥作用。

美国空军大学中国航天研究院（CASI）资深研究员索伦（Derek Solen）4月17日在该研究院网站上发表文章分析称，在美国的B-21轰炸机亮相后的两个月里，中国解放军和共产党的媒体发表了数篇关于B-21的文章，几乎所有文章都避免评估B-21本身的实力，而是淡化B-21对平衡美军进攻能力和解放军防御能力的影响。

例如《解放军报》就在题为“‘突袭者’难以缓解美国焦虑”的文章中写道: “美国长期利用核威慑维持其全球军事霸权，执迷于提升核力量的前沿和快速部署能力，将战略轰炸机作为推进地缘政治目标的工具，威胁全球战略稳定。” 该篇文章还质疑B-21是否真如美国国防部和美国空军所设想的那么强大，“其中有多少战略豪赌的成分，又有多少战略讹诈的成分，都需要时间和实践的检验”。

《中国青年报》则在“B-21 的软肋在哪儿”一文中指出，就现役B-2轰炸机而言，美国原本打算采购100架B-2，最终因为成本问题和安全形势改变，最终装备21架。美国空军能否在快速增长的成本支出下生产B-21轰炸机，最终造价将取决于空军实际订购的数量，“但也不排除B-21会步B-2后尘的可能性”。

美国去年12月初公布最新隐形轰炸机B-21

美国去年12月初公布最新隐形轰炸机B-21

索伦指出，无法确定这些评估是否代表解放军对B-21的内部共识，但这些评估都对B-21项目的未来做出负面预测，因此该项目的成功可能会迫使解放军中的乐观主义者重新评估该机型所带来的威胁。

索伦也注意到，一些文章并未试图淡化B-21轰炸机的重要性。例如《中国国防报》在“美新型战略轰炸机揭开神秘面纱”的文章就以更谨慎的立场评估。文章写道：“B-21聚焦大国竞争实战要求，针对高对抗环境中的对手而生，具备强隐身、强穿透力、多面手任务能力及快速升级属性，可大规模装备、维护和使用。该机绝不是B-2的简化版，对其不能掉以轻心。”

索伦总结道，针对B-21的观点分歧与其本身的能力无关，“解放军中的乐观主义者，可能会因为美国空军获得越来越多的B-21轰炸机越来越担忧”。

(综合报道）

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