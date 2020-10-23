美国称俄罗斯黑客组织试图影响大选

（德国之声中文网）美国情报机构周四（10月22日）披露，一个俄罗斯支持的黑客组织从至少两个州和地方政府服务器上窃取了数据。

距离美国大选投票日还有不到两周的时间，这引发了人们对俄罗斯干预美国选情的担忧。

美国称俄罗斯通过黑客入侵民主党的电子邮件，干预了2016年的大选。今年，俄罗斯故伎重演，再次攻击特朗普的竞争对手拜登。

企图影响美国政治

美国联邦调查局(FBI)和网络安全与基础设施安全局(CISA)在一份联合声明中表示，至少从9月开始，这个俄罗斯组织用"狂暴熊 "和 "蜻蜓 "

等名字对美国目标进行了攻击。

声明说，"到目前为止，FBI和CISA没有发现这个高级持续威胁 (APT)行为者蓄意破坏航空、教育、选举或政府活动。然而，该组织可能正在寻求未来的破坏方案，以影响美国的政策和行动。"

声明没有具体说明是哪些州或地方政府的受到攻击。官员们说，他们没有任何信息表明任何地方的选举或政府运作受到影响，或者任何选举数据的完整性受到损害。

美国官方反复声明，黑客要想改变选票统计结果是非常困难的。CISA的负责人克雷布斯（Chris Krebs）说，他们没有发现任何活动 "可以让他们接近投票"。

从2011年开始，该黑客组织已经运作，对美国和欧洲的能源、国防和航空企业进行网络间谍活动。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



张平/ 达扬 (德新社、美联社)

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