 美国称俄罗斯计划对乌克兰发动军事进攻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2021

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时政风云

美国称俄罗斯计划对乌克兰发动军事进攻

美国情报部门声称，有证据表明俄罗斯正计划对乌克兰发动军事进攻。针对乌克兰问题，拜登和普京据称将进行视讯通话。

据报道，普京和拜登计划进行视频通话，讨论乌克兰问题

据报道，普京和拜登计划进行视频通话，讨论乌克兰问题

（德国之声中文网）据《华盛顿邮报》和美联社等美国媒体报道，美国情报官员周五（12月3日）声称，俄罗斯正在计划对乌克兰发动军事进攻，最早可能于2022年开始。

一位不愿透露姓名的美国政府官员告诉《华盛顿邮报》说，大约17.5万名俄罗斯军事人员参与其中。

《华盛顿邮报》获悉的一份美国情报文件指出，有证据显示俄罗斯军队在四个地方集结，其装备包括坦克和大炮。

该文件称，目前在乌克兰边境附近的俄罗斯军队数量为9.4万人，并预测这一数字将上升到17.5万人。该文件还显示俄罗斯军队在边境往返，称这是为了“掩人耳目，制造不确定性”。

据美联社报道，美国和俄罗斯官员表示，正在安排美国总统拜登和俄罗斯总统普京通话，对这一问题进行讨论。

美国官员称俄罗斯正计划对乌克兰进行军事进攻

美国官员称俄罗斯正计划对乌克兰进行军事进攻

俄罗斯的立场是什么？

俄罗斯联邦委员会(议会上院)副主席科萨切夫（Konstantin Kosachev）否认俄罗斯有任何攻击计划。他在接受俄罗斯电视台Russia-24采访时说：“没有进行进攻的准备。”

俄罗斯总统外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）说，普京总统将在谈判中重申俄罗斯的“红线”，包括要求提供具有法律约束力的保证，确认北约不会扩张到乌克兰。北约没有为乌克兰加入该联盟设定时间表。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）说，俄罗斯对乌克兰是否加入北约没有发言权。美国威胁说，如果俄罗斯入侵乌克兰，将会加强制裁。

观看视频 01:58

俄罗斯兵压俄乌边界 北约强硬表态

入侵的可能性有多大？

乌克兰国防部长列斯尼科夫(Oleksi Resnikov) 告诉该国议会，最快在1月份就可能为某种形式的紧张升级进行准备。

列斯尼科夫说：“我们的情报部门分析了所有可能，其中包括最坏的情况，认为俄罗斯方面存在大规模让紧张升级的可能性。（俄罗斯）极有可能在明年1月底为升级做好准备。”

自2014年俄罗斯吞并克里米亚并支持乌克兰东部工业区顿巴斯的分离主义叛乱以来，俄罗斯和乌克兰一直处于武装冲突之中。据美联社报道，已有超过1.4万人在冲突中死亡。

本周早些时候，拉脱维亚国防部长帕布里克斯（Artis Pabriks）告诉德国之声记者，与美国和其他北约盟国一样，他对俄罗斯可能入侵乌克兰感到担忧。

他说：“可能发生任何类型的挑战。我们知道，俄罗斯的政治精英们为了实现眼下的利益，并不惧怕使用武力。”

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观看视频 06:52

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