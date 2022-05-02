美国称俄罗斯计划吞并乌东部分地区

（德国之声中文网）美国常驻欧安组织（OSCE）代表卡朋特（Michael Carpenter）表示：“俄罗斯计划在5月中旬组织就（相关地区）加入俄联邦进行公投。”

他还补充道，俄罗斯在乌克兰南部的赫尔松地区也有类似打算。卡朋特在华盛顿表示，美国认为“相关情报具有很高的可信度”。

目前来看，俄罗斯将重心转移到巩固在乌克兰东部地区已经占据的土地上，同时也在对南部港口城市敖德萨进行猛攻。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）週一（5月2日）稱，俄羅斯沒有計劃很快結束戰爭。他說，莫斯科不會急於在5月9日的勝利日紀念活動前結束衝突。勝利日是這一天是納粹德國在1945年向盟軍——包括當時的蘇聯——投降的日子。

拉夫羅夫在接受義大利私人廣播公司Mediaset採訪時說：「我們的軍隊不會透過人為方式將其行動調整到任何日期，包括勝利日。俄羅斯在烏克蘭行動的步調首先取決於將平民和俄羅斯軍事人員的任何風險降至最低。」

另一方面，他稱北約和歐盟已經向美國「屈服」。拉夫羅夫說：「在華盛頓，他們已經決定世界現在必須是單極的，他們一直在談論這個問題。」

拉夫羅夫還指責美國和加拿大訓練進入烏克蘭軍隊的「新納粹分隊」，所指主要烏克蘭東部的亞速營。

許多人仍被困在馬里烏波爾

與此同時，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，2日有更多烏克蘭平民從被圍困的馬里烏波爾市撤離，但仍有數百人被困。她說：「這種情況已經成為真正人道主義災難的標誌。」

該市大部分地區仍在俄羅斯部隊的控制之下，有數量不詳的平民和戰士仍然被困在亞速鋼鐵工廠內，這是烏克蘭在該市的最後一個據點。週日（1日），烏克蘭總統澤連斯基說，有100多名的烏克蘭平民已經從該工廠撤離。不過該市市長的幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）卻說，俄羅斯部隊在週日的疏散後，恢復對該工廠的炮擊。

俄軍擊中敖德薩關鍵橋梁

另一方面，烏克蘭2日表示，俄羅斯發動的一次襲擊擊中了烏克蘭沿海城市敖德薩一座具有戰略意義的關鍵公路和鐵路橋。這座橋已經在之前的襲擊中被損壞，而這條後勤路線的損失將阻礙來自鄰國羅馬尼亞的武器和其他貨物供應。

這座橋橫跨德涅斯特河口，是與該市以南地區的唯一連接道路。俄羅斯官員此前曾表示，他們的軍事目標是控制烏克蘭南部，將頓巴斯東部的被占領土與摩爾多瓦的親俄地區外德涅斯特河連接起來，俄羅斯軍隊已經駐扎在該地。

戰爭持續之際，聯合國人權辦公室2日表示，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，共有3153名烏克蘭平民被證實在軍事行動中死亡。聯合國人權高專辦表示，實際死亡人數可能要高得多，因為某些地點難以進入，且核實過程仍在進行。

人權辦公室說，大多數受害者是被具有廣泛影響範圍的爆炸性武器殺死，例如導彈襲擊和空襲。該辦公室並未確定平民死亡的責任應該歸咎於誰。俄羅斯聲稱，其部隊在烏克蘭開展的「特別軍事行動」中從未以襲擊平民為目標。

歐盟為可能終止俄羅斯天然氣供應做準備

歐盟2日警告，在莫斯科決定停止向波蘭和保加利亞提供天然氣後，俄羅斯隨時可能終止對其他歐盟成員國的天然氣供應。此前，俄羅斯中央銀行在受到制裁後，要求包括歐盟在內的「不友好國家」以盧布支付能源進口費用。

歐盟能源專員西姆森（Kadri Simson）說，試圖用盧布支付天然氣和石油的費用，即使有變通的辦法，也會違反歐盟的相關制裁措施。歐盟國家一直在討論對俄羅斯石油實施禁運的可能性，但此舉受到匈牙利的阻撓，因為有幾個成員國高度依賴俄羅斯天然氣的進口。

西姆森說，歐盟27個成員國將開始儲存天然氣，為俄羅斯燃料進口可能出現的障礙做準備。

同日，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在接受德國公共廣播公司ZDF採訪時，為他在交付武器給烏克蘭的決定進行了辯護。此前，他因猶豫德國是否該運送重型武器給烏克蘭而受到批評，但肖爾茨2日表示，「每一個決定都必須仔細權衡」。

他補充說，來自德國及其合作伙伴的捐助意味著「烏克蘭軍隊確實取得了成功，能夠在一個更強大的敵人面前堅持這麼久」。肖爾茨表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）沒有考慮到烏克蘭軍隊的有效性和西方國家的支持。他說：「沒有烏克蘭的同意，我們不會解除對俄羅斯的制裁。我們的目標也必須是讓俄羅斯的意圖不會得逞。」

（路透社、法新社、美聯社）

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