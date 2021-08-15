美国科罗拉多州野火肆虐 数万人撤离家园

（德国之声中文网）美国科罗拉多州官方通报，由于野火肆虐，该地区两个城镇的数万居民周四（12月30日）已被疏散。

博尔德县警长佩勒（Joe Pelle）在简报会上说，当地气候干燥，风势强劲，发生了 "两场重大火灾"。

数百座房屋被烧毁

佩勒说，路易斯维尔和苏必利尔两市的数千居民不得不从他们的家中撤离疏散。"我们知道，有一些建筑，包括私人和企业的房屋，已经被烧毁和丧失。我说的是数以百计的建筑。"佩勒说。

总共大约有超过500座房屋被烧毁。这位警长说，"我们知道，在萨格莫尔分区大约有370座房屋......已经被烧毁。在苏必利尔老城区可能有210座房屋被烧毁。"

据了解，这两场大火是在星期四早上开始燃烧起来的。其中，第一场大火被消防员控制住了。然而，第二场大火迅速蔓延，火海淹没了1600英亩的土地。

大火席卷了这两个城市的部分地区，迫使当地居民撤离。一起撤离的还有一些防护设施和一家医院。

尚不清楚死伤人数

佩勒警长说，现在评估与火灾有关的伤亡情况还为时过早。简报会没有发布这方面的消息。佩勒提醒说，"我想强调的是，由于这场火灾的规模、强度以及受灾地区人口密度，如果出现伤亡，我们不会感到惊讶。"

科罗拉多州长波利斯（ Jared Polis） 已宣布进入紧急状态。接下来，将会处理应急措施和救济资金。

波利斯说，这场大火与该州以前的大火不同，因为它不是远在荒野，而是尽在眼前。他说："这个地区就在郊区的开发项目和商店周围。"

波利斯对遭受灾情的居民表达支持。他在推特上说，"为从苏必利尔市和博尔德县的大火中撤离的成千上万的家庭祈祷。强劲的风势使火焰迅速蔓延，所有飞机都已停飞。"

百座房屋被烧毁

多种极端条件导致大火

在一些地区，每小时超过100英里的阵风助燃大火，同时阻碍了灭火工作。然而，气象部门表示，强风暂时过去了。周五，大风天气有望缓和。

与此同时，这些地区气候干燥。美国干旱监测机构已将博尔德县列入 "极端"干旱地区。

加州大学气象学家斯温（Daniel Swain）对这样的火灾发生在12月表示惊讶，因为本月被认为是火灾的平静期。他在推特上写道：

"真的很难相信这样的火灾发生在12月下旬的科罗拉多州博尔德县。但是，在一个创纪录的暖和而干燥的秋天，到目前为止只有1英寸的雪，再加上一个极端的（100英里/小时以上）下行暴风......结果导致了极其快速移动/危险的火灾。"

(法新社、美联社、路透社)

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