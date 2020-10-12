美国科学家因“发现温度和触觉受体”获诺贝尔医学奖

（德国之声中文网）10月4日，诺贝尔生理学或医学奖揭晓，这一荣誉授予美国研究者大卫·朱利叶斯（David Julius）和阿登·帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）。这两位科学家因为在"发现温度和触觉受体"方面的突破性成就而获奖。

诺奖委员会在阐述授奖原因时指出，朱利叶斯和帕塔普蒂安两位科学家解释了"热、冷和触觉压力是如何引发人体的神经脉冲，从而让我们感知这个世界、适应这个世界的"。诺奖委员会还强调，人们大多对这些感知已经习以为常，但却并不知道这些神经脉冲是如何触发的，又是如何让我们感知温度和压力的。而今年的获奖科学家则通过自己的研究解答了这个非常重要的问题。

朱利叶斯现年65岁，现任美国加州大学旧金山分校教授；另一位获奖者帕塔普蒂安1967年出生在黎巴嫩，目前在美国加州的斯克利普斯研究所（Scripps Research Institute）任教授。他们二人将平分1000万瑞典克朗（约合98.5万欧元）的奖金。

据法新社报道，朱利叶斯利用辣椒素（一种从辣椒中提取的可以产生灼烧感的刺激性物质），发现了皮肤神经末梢上对热产生反应的受体。帕塔普蒂安利用压力敏感细胞发现了一种对皮肤和内部器官的机械刺激作出反应的新型受体。两位科学家的研究发现都在治疗包括慢性疼痛在内的多种疾病方面得到应用。

Biontech公司在德国马尔堡的新冠疫苗生产车间

之前有人猜测，在新冠疫情仍然笼罩全世界的背景下，新冠疫苗的发明或许能成为诺贝尔医学奖的热门。因为就在9月下旬，被视为"诺奖风向标"的拉斯克奖（The Lasker Awards）公布，来自BioNTech的卡利克（Katali Karikó）和宾夕法尼亚大学的怀斯曼（Drew Weissman）因为在mRNA技术上的突破性发现，获得拉斯克临床医学研究奖。

去年的诺贝尔医学奖颁给了美国科学家哈维·阿尔特（Harvey Alter）、查尔斯·赖斯（Charles Rice）以及英国科学家迈克尔·霍顿（Michael Houghton），因为他们在发现丙型肝炎病毒方面做出了杰出贡献。2015年，中国科学家屠呦呦因为"中药和中西药结合研究提出了青蒿素和双氢青蒿素的疗法"而获得诺贝尔医学奖，她是第一个获得该奖的中国人。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 2020：发现丙型肝炎病毒 三名来自美国和英国的科学家因发现丙型肝炎病毒而荣获今年度的诺贝尔奖。因为他们的成就，数以百万人的生命得以拯救。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 2018：启动针对癌症的免疫系统“刹车机制” 我们的身体对于肿瘤有天然抵御能力，需要的只是解决免疫系统的“刹车机制”。艾利森(James P. Allison )和本庶佑研究的抗癌疗法，能激活人类免疫细胞中的一些通常不被使用的特殊功能，从而让这些细胞更有效地去对抗癌细胞。基于这两位学者科研成果而开发出的一些新型抗癌疗法，已经被证明具有显著的临床疗效。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 2017：告诉你生物钟的秘密 三位美国遗传学家因其在昼夜节律控制机制（即生物钟）方面的发现，获得2017年度诺贝尔医学奖。他们利用果蝇作为模型，成功分离出一种控制生物正常昼夜节律的基因。研究显示这一基因会让一种蛋白质在夜晚时分在细胞内积累，并在白天分解。诺贝尔大会宣布这一决定时表示，三人的研究“帮助我们窥测了我们的生物钟，并阐明它们内在的运作机理”。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 2013：细胞内的秘密 2013年诺贝尔医学奖项已经揭晓。德国科学家托马斯•聚德霍夫（Thomas Südhof）和两位美国研究学者詹姆斯•罗斯曼（James Rothman）、兰迪•谢克曼（Randy Schekman）共同获得了这个奖项。得奖原因为他们成功破译了细胞内重要的运输机制。这个系统的失稳会导致如阿尔茨海默氏症、帕金森综合症或糖尿病的发生。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 2010：试管婴儿 爱德华兹(Robert Edwards)获得了2010年度诺贝尔医学奖。他发明了俗称试管婴儿技术的体外受精技术。首名试管婴儿于1978年诞生。之后这个技术经过不断的发展完善，也增大了成功率。现今，全球已有超过500万名试管婴儿降生人世。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 2008：女性的福音 通过德国癌症研究中心哈拉尔德·楚尔·豪森（Harald zur Hausen）的发现，人们才知道，人类乳头状瘤病毒可能会让人患上子宫颈癌。研究人员基于这个发现，研制出了针对这种病毒的疫苗。女性们现在能针对这种类型的宫颈癌接种疫苗。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1979 和 2003：体内乾坤 最开始，如果人们想了解人体内部的情况，唯一的办法就是照X光照片。不过随着时间的推移，医生们已经找到了更好的办法。其中之一就是“电脑断层扫描”技术（CT），这种技术虽然也利用具有放射性的X-射线，但是能够照出更详细的人体断层图像。之后出现了“核磁共振成像”(MRT)，这种方法利用了对人体完全无害的强磁场。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1956：以身试验 德国人沃纳·福斯曼（Werner Forßmann）和两位同事共同获得了诺贝尔奖。他发明了心脏导管技术。福斯曼曾经自己身上做了实验，完成了心脏导管插入术。这种手术是将一根塑料导管插入肘前静脉或者手部静脉，并向内推进直到心脏。如今，医生们仍利用这种技术做心脏检查或是进行心脏手术。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1948：杀死害虫 化学家米勒(Paul Hermann Müller)发现，杀虫剂DDT可以杀死害虫，却几乎不伤及哺乳动物。这个消息公布于世后的几十年里，DDT是被最广泛应用的杀虫剂之一。直到人们发现，DDT在环境中的积累会对鸟类造成伤害后情况才有所改变。虽然现在DDT已遭受冷落。不过人们还是会使用它来对付疟蚊。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1939, 1945 和 1952：细菌的克星 有三个诺贝尔医学奖颁发给了抗生素的发现者和开发者。其中包括发现青霉素的亚历山大·弗莱明（Alexander Fleming）。直到今天，抗生素是最常被使用的药物之一，也经常成为病人的大救星。不过研究人员必须不断开发出新的抗生素品种，因为细菌经过一段时间就会对抗生素进化出抗药性。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1930：四个血型 奥地利人卡尔·兰德斯坦纳（Karl Landsteiner）发现，如果把两个人的血液混合在一起，经常出现凝结，但这种情况并不具有绝对性。很快他就找出了原因：人类有不同的血型A、B、O(他称这个血型为C型)。稍晚，他的同事发现了第四种血型AB。这个发现大大提高了输血的安全性。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1924：一探心脏的秘密 荷兰人威廉·埃因托芬（Willem Einthoven）被称为“心电图之父”。他发展的心电图描记器成了医院和诊所诊断病情的技术手段之一。心电图描记机记录了心脏肌肉纤维的活动。医生可以凭借心电图可以检测出心律失常等心脏疾病。直到今天这都是一个十分广泛的使用方法。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1912：器官的移植 法国外科医生亚历克西·卡雷尔（Alexis Carrel）成功的进行了人体的血管缝合和器官移植，因此获得诺贝尔医学奖。他发明了“血管吻合术”，把切断的血管重新对合拼接起来。另外他也找出了一种储存人体器官的稳妥方式。时至今日，医生每年大概要移植10万个左右的器官。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1905：结核菌 德国科学家科赫(Robert Koch)发现了结核病的病原体——结核菌。而今，结核病是一种全球各地都可见到的感染性疾病，尽管使用对症的抗生素，其治疗过程也往往非常漫长。随着医学的发展，医研人员已经发明出一种可以预防婴幼儿得结核病的疫苗，但是这种疫苗对成年人并没有效用。

百年回眸：诺贝尔生理学或医学奖 1902：都是蚊子惹的祸 英国人罗纳德·罗斯（Ronald Ross）发现，疟蚊是热带疾病疟疾的传播媒介。他指出，疟蚊是疟原虫属生物的寄主，会传播疟疾。直到如今，每年还有约3亿人口染有疟疾。感谢罗斯的重要贡献，可以让研究人员针对这种疾病开发出药物。 作者: Brigitte Osterath



诺贝尔生理学或医学奖是为一系列诺贝尔奖项得主的宣布拉开序幕。本周二，诺贝尔物理学奖花落谁家将见分晓，接下来的周三、周四则分别是化学奖和文学奖。周五将宣布诺贝尔和平奖得主，而经济学奖则要到下周一才揭晓。

按照传统，诺贝尔奖的颁奖仪式应该在12月10日，也就是科学家诺贝尔的忌日那一天举行。不过因为新冠疫情，今年的诺奖颁奖仪式和去年一样，不会在瑞典首都斯德哥尔摩现场举行，而是改为通过电视和网络直播各位得奖者在各自的国家领奖。诺贝尔和平奖按照惯例是在挪威首都奥斯陆颁发，至于今年是否也这样安排，目前尚不清楚。

（法新社）

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