美国科学家发现或能对抗所有新冠病毒变体的抗体

（德国之声中文网）虽然我们已经开发出了对SARS-CoV-2（导致COVID-19的病毒）提供一定程度防护的疫苗，但事实证明其变种毒株如奥密克戎（Omicron）更难阻止。

奥密克戎仍在传播，即便是接种了疫苗以及打了加强针的人也难以避免感染。

第一代疫苗帮助我们产生了抵制感染的抗体，或减少了感染的严重程度。但是这些抗体对较新的、奥密克戎的亚变体的效果较差。

疫苗如何帮助我们抵抗感染？

当我们的免疫系统识别体内的病毒时，就会自然产生抗体。

疫苗也可以帮助我们产生抗体。例如，通过复制病毒的一部分，提醒我们的免疫系统注意危险。

但正如我们所看到的，新冠病毒可以躲避这道防线。因此，科学家们正在寻找对它更有效的新抗体。

美国马萨诸塞州波士顿儿童医院的科学家说，他们已经发现了一种可能能够对抗所有新冠及其变体毒株的抗体。这对目前使用的单克隆抗体药物是一种补充。

这项研究成果发表在《科学免疫学》杂志上。

用"人性化"小鼠寻找新抗体

科学家们使用了一种"人性化"小鼠模型来寻找新的抗体。

人性化的小鼠模型也被用于搜索HIV研究中的抗体。

通过给小鼠注射含有人类基因片段的溶液，使它们的免疫系统像我们一样工作--并产生类似人类的抗体，从而实现了"人性化"。这就是这个实验的理论。

在对小鼠进行"人性化"处理后，科学家们让它们接触到COVID病毒。

小鼠的免疫系统对病毒产生了抗体，科学家们测量了这些免疫反应，以了解它们对不同的COVID变体的保护或抵御有多有效。

他们惊讶地发现，在小鼠模型中产生的一种抗体能够中和（即阻止）所有已知的COVID毒株--α、β、γ、δ和包括BA.5在内的所有奥密克戎亚变体。

新冠疫苗是怎样升级的？

单克隆抗体药物已经在医院环境中针对COVID进行了试验，但它们对较新的奥密克戎亚变体无效。

欧洲药品管理局已经批准了两种针对奥密克戎的疫苗，但这两种疫苗都对奥密克戎亚变体无效，如BA.4和BA.5。

新抗体SP1-77

COVID通过附着或结合到我们细胞中被称为ACE2受体进入我们的身体。这通常是感染链中的第一步。抗体的目的是阻断或阻止这种情况的发生。

但是被称为SP1-77的新抗体与其他抗体不同，它能阻止感染的后期步骤--病毒与细胞膜"融合"的一个点。





COVID病毒与ACE2受体结合的三维图像

研究作者之一科切豪斯博士（Dr. Tom Kirchhausen）在一份声明中说："SP1-77在一个迄今为止尚未在任何变体中发生突变的部位与穗状蛋白结合。"这些特性可能有助于其广泛而有力的活性。

该科学家团队说，他们已经为小鼠模型和SP1-77申请了专利，用来开发疫苗。

对抗COVID的"聪明策略"

德国马克斯普朗克免疫学和表观遗传学研究所所长伯姆（Thomas Boehm）在接受德国之声采访时称该论文是"杰出的作品"。

伯姆没有参与这项研究。他说："（这项研究）采用了一种巧妙的筛选策略，使他们能够确定一种完全有用的抗体。"

爱丁堡大学的免疫学教授阿尔伯特（Neil Mabbott）也没有参与这项研究，他说这项研究的结果很有希望，但还需要更多的研究。

阿尔伯特告诉德国之声说，"现在需要更多的实验来确定这种单克隆抗体是否能够中和或杀死不同的SARS-CoV-2冠状病毒变种，重要的是，它们是否也能保护动物或人类免受感染。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。