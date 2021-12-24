美国禁止新疆强迫劳动商品进口 德企如何应对？

（德国之声中文网）美国总统拜登12月23日签署《维吾尔族强迫劳动预防法》，禁止中国新疆自治区的商品进口，旨在制裁中国对维吾尔族等少数民族的强迫劳动。

法律中的新内容"可反驳的推定"（rebuttable presumption）颠覆了举证责任，未来美国当局将假设所有新疆产品涉及强迫劳动，企业必须先反驳这一假定才能将产品进口至美国。

对于在该地区制造产品的部分德国企业而言，美国的这项新法暂时不会对其产生影响。大众汽车新疆厂的汽车是为中国市场生产。

另一方面，澳大利亚战略研究所研究曾指出，全球最大化工企业巴斯夫（BASF）在塔克拉玛干沙漠边缘的一个生产基地附近有多个拘留营，巴斯夫不得不多次重申其工厂内没有强迫劳动。2021年夏季，德广联驻华记者Steffen Wurzel造访其工厂时，巴斯夫再次做出了相同保证。

应德国之声询问，德国体育用品制造商PUMA也保证，根据澳大利亚战略研究所的报告，该公司已仔细检查所有供应链。"在这一点上我们要再次强调，PUMA与新疆的制造商没有直接或间接的业务关系。"

德国之声也向Hugo Boss提出询问但没有得到回复。2021年9月，柏林的非政府组织欧洲宪法与人权中心（ECCHR）对Hugo Boss以及其他德国成衣公司提起刑事诉讼。ECCHR要求负责国际犯罪的联邦总检察长"调查德国纺织品牌和贸易商的管理层对中国新疆地区供应商被指强迫劳动的情况可能负有的责任"。

美国行业协会誓言要做出改善

由于美国将收紧法规，许多美国企业及行业协会誓言要改善现况。美国服装鞋类协会、美国零售联合会、零售业领导者协会、美国时装行业协会和全国对外贸易区协会12月下旬发表联合声明，重申将努力不懈消除供应链中的强迫劳动。

ECCHR经济和人权部门主任萨格-马斯（Miriam Saage-Maaß）表示，目前还未看到德国协会和在新疆有供应商的制造商有相同的决心。她对德国之声表示："迄今德国制造商尚未采取这种一致的立场。"

去年七月，德国工业联合会（BDI）主席鲁斯武姆（Siegfried Russwurm）与绿党籍的前联邦环境部长特里庭（Jürgen Trittin）针对经济和价值观议题进行对话。讨论核心是"与专制国家负责任地共存"的新路线问题。

萨格-马斯对部分德国企业在人权问题中扮演的角色依旧持批评态度。她举例称，根据Hugo Boss的说法，该公司是从一家提供一条龙服务的大型中国公司购买货物，后者作为垂直整合企业提供从棉花种子到衬衫成品等所有产品，在新疆维吾尔自治区有两个生产据点。

"但Hugo Boss声称，他们已经得到保证，产品不是来自新疆维吾尔自治区。我不认为这特别有说服力。在我看来，Hugo Boss应该采取更多行动。"萨格-马斯如是说道。

在美国市场上，供应链伸入新疆的企业在可预见的未来可能会遭遇问题，德国公司亦然。

来自中国的威胁

在全球提供法律专业咨询服务的美国摩根路易斯律师事务所表示："在《维吾尔族强迫劳动预防法》生效日期开始，有意向美国进口商品者有180日的时间确保其供应链与新疆维吾尔自治区没有接触。"

摩根路易斯的商业律师同时警告，中国政府已威胁进行反制裁。此外，不仅是来自中国官方的制裁行动，外国公司在中国也可能面临抵制。瑞典时装连锁店H&M此前因为针对新疆棉花的表态遭到中国消费者抵制。美国芯片生产商英特尔则在公开表示将严格按照新规定避开新疆出口商品后，点燃了中国舆论的怒火。中国网民在英特尔的微博账号上愤怒留言批评英特尔，在中国赚得钵满盆满却侮辱中国。

12月中旬刚卸任《环球时报》总编辑的胡锡进以特约评论员身份在观察者网发表评论称"英特尔很猖狂"。评论写道："英特尔敢这么干，是因为它的供应链上本来就极少新疆产品，而且它的CPU在中国当下仍是硬需求，它不太担心中方报复，或者它觉得讨好美国和西方社会比不得罪中国更重要，尽管中国已经连续6年是英特尔全球最大的营收来源。"

胡锡进称英特尔这样的企业，是"吃饭砸锅"的典型，他提出的应对是，"让我们掏出小本本，记下它干的坏事。中国越是强大，我们将越有能力报复它们。"

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