美国禁止政府部门采购大疆 称已找到替代方案

(德国之声中文网)在全球范围内，大疆（DJI）可能已经成为了无人机的代名词。但自从美国军队，五角大楼和内政部出于对间谍危险的担忧而禁止使用这家中国公司的无人机产品后，市场上就出现了一个缺口，缺少一种能让美国政府信任的无人机。

美国国防创新部（DIU）最近宣称，从2020年9月开始，其它机构可以使用美国总务管理局（U.S. General Services Administration，简称GSA）的时间表，通过"蓝色小型无人机"（Blue sUAS）计划从5家公司购买无人机系统。

美国国防创新部本周四表示，国防部的下属部门可以通过Altavian, Vantage Robotics, Parrot, Teal和Skydio这几家公司采购小型无人机。

禁令适用于军方和政府部门

"蓝色小型无人机"计划的目的在于通过开发小型无人机支持美国陆军的短程侦查能力。在美国2020年年度《国防授权法》禁止购买或使用中国产无人机后，这个计划为不同的美国政府机构提供了可替代的地面控制和无线电通讯解决方案。

美国国防创新部负责人布朗（Michael Brown）表示："我们需要替代中国制造的小型无人机，而"蓝色小型无人机"项目是实现这一目标的第一步……通过与国防部和美国政府之间展开合作，这五个供应商得到了新的商机，促进了美国和其盟国在这一领域的长期生存能力。"

无人机“玩大了” 战略合作 10月18日，中国的无人机厂商亿航与欧洲通讯服务商沃达丰宣布，将在欧洲的城市空中交通生态系统领域展开战略合作。亿航在欧洲地区运营的无人航空器都将配置沃达丰的SIM卡，使用沃达丰的5G网络。

无人机“玩大了” 从无人到载人 亿航2014年在广州成立时，主营业务还是消费级四轴无人机。最近几年，这家中国企业大举进军方兴未艾的无人驾驶空中出租车市场。在欧洲，亿航计划打造四轴无人机送快递、六轴无人机运送乘客的新型城市空中交通生态体系。

无人机“玩大了” 无人快递 在中国，亿航和DHL在东莞市的一条无人机送货线路已经获得了监管部门的批准。德国邮政集团下属的快递公司DHL获得了亿航专门打造的送货无人机，能以64公里的时速携带5.5公斤的货物飞行18分钟。据称，相比传统快递，这样能节省80%的运营成本。

无人机“玩大了” 载客飞机 2016年，在拉斯维加斯国际消费类电子展上，亿航展示了自动载人低空飞行器。不过，当时业内人士对这款产品并不看好，认为其只是一台没有经过实践检验的样机，在现有法规框架下不太可能获得各国监管部门的许可。

无人机“玩大了” 试飞欧洲 到了2018年，亿航与奥地利航空航天集团FACC展开合作，由后者这家老牌专业厂商负责组装新一代亿航载人自动飞行器。今年4月，在奥地利交通部长的见证下，时速130公里、续航40公里的“空中出租车”在维也纳成功试飞，计划在2020年进入量产阶段。

无人机“玩大了” 通讯功能 不论是无人机送货，还是无人机载客，大容量高速通讯都是必不可少的功能。通讯服务业巨头沃达丰将为亿航提供高性能的5G移动通信网络，让地面指挥系统能够准确引导无人机，无人机之间也能相互通信、自主协调飞行路线。对于沃达丰而言，这也是一个利润丰厚的市场：2050年前，全球对载客无人机的需求高达10万架。值得一提的是，沃达丰在欧洲多国的5G网络已经投入试运营，其中大约1/3的设备由华为提供。

无人机“玩大了” 空中的士 载客无人机市场，如今已经吸引了许多行业巨头涌入。造了半个世纪“空中巴士”的欧洲空客集团，今年5月在德国成功试飞了“空中的士”CityAirbus。相比只能载两人的亿航产品，CityAirbus可以搭载4名乘客。

无人机“玩大了” 波音产品 空客的老对手波音也不甘示弱，今年同样试飞了最新研制的PAV“空中出租车”，其携带的高性能电池可以实现80公里的续航里程。波音还和德国豪华轿车厂商保时捷展开合作，打造面向高端市场的空中出租车。

无人机“玩大了” 18桨的士 德国厂商Volocopter打造的“空中的士”，十分具有未来感，18副螺旋桨也给人以足够的安全感。这款飞行器也已经完成了试飞，今年9月还获得了中国汽车厂商吉利的投资。 作者: 文山



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