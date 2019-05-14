美国禁令瞄准华为 恐冲击自家科技业

(德国之声中文网) 不少华为在美国的供货商担心，由于特朗普的政策强迫华为停止购买他们的芯片、软件以及其他零件，他们的股价会大幅下跌。 华为透过声明表示，一旦他们失去向美国供货商购买零件的资格，美国公司也将因此蒙受重大经济损害，上万个就业机会也会受到影响。 华为的声明写道: 「华为已紧急针对此事找寻解救方法。 」

美国议员长期担心华为的设备会被用来对美国人展开间谍行动，而特朗普打击华为的策略也获得民主党与共和党大部分议员的支持。然而，虽然禁令的目标是华为，但是海纳国际集团 (Susquehanna Financial Group) 的分析师罗兰德 (Christopher Rolland) 表示，华为应该已有1到2年的芯片库存，在短期内不会有立即的生存压力；反而是美国的芯片公司失去华为这个大买家，可能会必须降价求售，而使得获利下滑。

美国总统特朗普三 (5月15日)宣布国家进入紧急状态，并颁布行政命令禁止美国企业购买华为的设备。同一天，他也将华为及其关系企业加入「黑名单」，禁止华为在没有取得政府同意的情况下，向美国公司购买零组件。虽然一开始在清单中列了70家关系企业，但后来美国将受限制的中国公司数量下修至68家。

当中，受到限制的非美国公司包含了华为在加拿大、日本、巴西、英国、以及新加坡的子公司。 美国政府会以「默认不允许许可」之政策来检视这些公司所提出的交易核准申请，这也意味着这些公司的申请很难获得批准。

中美贸易争端

中美之间持续将近一年的贸易争端，已严重影响金融市场并威胁成长正在趋缓的全球经济。在中国更改了贸易草案的内容之后，美国随即宣布调高向中国商品征收的关税，北京也马上以相同手法响应。 这也使上周的双边贸易谈判差点破裂。

中国商务部发言人高峰周四 (5月16日) 表示，强烈反对任何国家对中国企业进行单方面制裁，并称美国应该避免继续影响中美贸易关系。 他指控美国施行贸易保守主义，并说: 「中国将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权利。 」

欧盟领袖: 不会追随美国的华为禁令

德国、法国与荷兰的领袖周四纷纷表示他们不打算将华为排除建造国家5G网络的竞标者以外。 德国总理梅克尔 (Angela Merkel) 周四表示只要任何公司有符合安全标准，他们便能参与德国建造5G网络的工程。 她说: 「对我们来说，安全标准是决定哪些公司能参与建造5G网络工程的关键，而这些标准并没有针对特定公司或国家制定。 」

一同出席活动的荷兰首相吕特 (Mark Rutte) 则表示，该国不会在5G网络竞标前，提前排除任何公司参与。 法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 说不应该因为科技而掀起贸易争端，并强调应该在不危及安全的前提下，让任何公司都能参与5G网络的建设计划。 此外，欧盟委员会也尚未下令要求各国政府避免使用华为的设备。 即便如此，荷兰的情报安全局已开始对华为产品中可能存在的「后门」展开调查。

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)