美国禁令无效？研究指大型零售商品含新疆棉

美国自2021年起以强迫劳动的疑虑为由，禁止进口来自新疆的产品。不过，最新调查显示，现在美国零售商和电子商务平台贩售的棉制品，仍有19%存在新疆棉的痕迹。

（德国之声中文网）週二（5月7日）发表的一项最新研究发现，去年在美国和全球零售商贩卖的棉制产品样本之中，有19%包含了来自新疆的棉花。路透社指出，美国欲藉由法令阻挡新疆强迫劳动商品的进口，但此研究结果显示相关法律恐怕未必有效。

这项研究是由检测机构“地层水库”（Stratum Reservoir）和“应用DNA科学”（Applied DNA Sciences）所发布，透过“同位素测试法”，检验作物跟其生长环境的碳、氢元素浓度，藉此判别棉花样本是否来自特定的地理区域，例如新疆。

研究的分析对象是大型零售商和电子商务平台自去年2月至今年3月贩售的服饰、鞋子样本。结果显示，在822件被检测的产品中，有19%存在新疆棉的痕迹，而在这之内又有57%，其商品标签声称材料来源地都是在美国。此研究并未公布被检测的零售业者名称。

美国防止强迫劳动法有效吗？

据美国联邦政府2022年的报告统计，在2020年和2021年，新疆棉占中国整体棉花产量大约87%，在全球供给的占比则约23%。越南、柬埔寨、孟加拉等棉制衣物的主要生产国，仍然从中国进口大量织物，经过加工之后，再从这些东南亚国家出口到美国。

2021年底，美国总统拜登将《防止维吾尔族强迫劳动法》签署入法。法令要求，除非企业能证明生产过程中不涉及强迫劳动，否则不得进口任何来自新疆的产品。该法规定，协助在新疆进行强迫劳动的中国人，也会遭受制裁。

提出该法的美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）曾表示，企业应该采取行动确认其供应链不涉及强迫劳动，且不该让美国人在不知情的状况下，“成为帮助中国政府进行种族灭绝的帮凶”。中国政府当时批评美国“反復藉涉疆问题造谣生事”，要求美方撤销法案及各项“涉疆制裁打压措施”。

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

自《防止维吾尔族强迫劳动法》实施以来，美国陆续扩充黑名单。根据美国国土安全部官网，目前名列美国实体清单的中国企业和机构已超过30家。

为了符合法律要求，许多美国企业会透过外部审计公司，协助证明供应链内不存在强迫劳动；然而，在中国进行这类审计仍面臨独立与客观性的质疑，因为可能受到官员操纵，且受害者未必能自由发声。对此，美国劳工部国际事务副部长李西娅（Thea Lee）今年4月底曾在国会听证会上表示：“如果不能做到独立审查，那么唯一负责任的做法就是不要在这种氛围下运营。”

国际媒体与人权组织近年的多项调查指出，中国政府持续以“再教育营”等方式打压新疆维吾尔人。美国国务卿布林肯今年4月下旬出访中国前夕，美方公布的年度人权报告也再度批评：“中国政府继续对以穆斯林为主的维吾尔人和其他少数族裔、宗教群体进行种族灭绝、反人类罪、强迫劳动等人权侵害行为。”

中国官方否认新疆存在强迫劳动的指控，声称其在新疆设立的是“职业培训中心”，目的是遏制恐怖主义、分离主义和宗教激进主义。

图为位于新疆达坂城的乌鲁木齐第三看守所，此处遭质疑是一处“再教育营”。（资料照） 图像来源: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance

（综合报道）

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