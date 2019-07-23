 美国禁令下 华为手机销售全球第二 | 经济纵横 | DW | 01.08.2019

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经济纵横

美国禁令下 华为手机销售全球第二

中国手机在2017年就抢占了4成全球市场。而中国市场之大，也让华为销售量在美国的制裁下得以逆势成长。而中国手机的「网内互打」，更使得一家美国公司因此受累。

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

Counterpoint称，中国主要手机制造商华为、Oppo、Vivo、小米和Realme的全球智慧型手机市占率达到了42％，创历史新高。

(德国之声中文网)  即使在手机市场整体下滑的情况下，华为销售额仍逆势成长，紧追在韩国三星之后，领先美国苹果。 市調研究機構Counterpoint Research的报告也显示了类似的调查结果。

不过Counterpoint的分析师帕萨克(Tarun Pathak)表示，美国对华为技术销售的禁令将在未来几个月产生影响。他说:「禁令的影响并未导致本季度出货量下降，但未来情况不会是如此。」

延伸阅读:华为：营收升23% 美国“黑名单” 有短期影响

Counterpoint的调查也显示，中国制造商小米和Oppo销售率在全球的第4和第5位。主要都归功于本土市场销售。

策略分析公司（Strategy Analytics）指出，4月至6月期间，全球智慧型手机整体销售额下降2.6％至3.41亿部手机。不过三星的手机销量增长7％，主要集中在中端和入门领域，市场份额也增加到22％。这家韩国巨头领先华为的17％。苹果则占据了11％的市场份额。

策略分析公司执行董事毛斯顿 (Neil Mawston)表示，「华为让所有人感到惊讶，全球智慧型手机出货量每年增长8％。」

他补充说:「华为销量本季度在国内飙升，试图抵消其他主要地区（如北美和西欧）监管的不确定性。」 虽然苹果公司本周发布的销售成果没有出货细节，但策略分析公司估计，iPhone本季度销量下降了8％。

China Chip Produktion (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

策略分析公司的主管Woody Oh表示，「因为价格调整和商品交易活跃等情况，苹果正在稳定中国市场。但在印度和欧洲等其他主要市场，昂贵的iPhone仍然面临挑战。」

高通下调销售数字

受到华为在中国智能手机市场强劲增长的影响，美国高通的季度收入和盈利预测低于华尔街设定的目标。高通表示股价下跌幅度高达6％。

高通执行长莫伦科普夫在接受路透社采访时表示。美中贸易战和智慧型手机市场放缓促使高通将2019年智慧型设备销售前景下调至17亿至18亿美元，低于此前估计的18亿至19亿美元。

华为抢占的市场份额主要来自小米、Oppo和Vivo等国内竞争对手。这些都是高通的主要客户。他说，受到华为的影响，其他手机制造商可能会取消今年预计推出的4G机型，转而专注在明年初推出的5G机型。这样的话，高通收入的增长可以预期，不过要到2020年初才会看出影响。

夏立民/杨威廉 (路透社等)

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华为：营收升23% 美国“黑名单” 有短期影响

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