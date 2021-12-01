 美国确诊国内首个奥密克戎变种病例 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2021

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美国确诊国内首个奥密克戎变种病例

美国加利福尼亚州报告首例新冠变异毒株奥密克戎（ omicron ）确诊病例。 受此影响，美股三大股指由涨转跌，尾盘大幅跳水。

USA San Francisco | Maskenträger warten auf Cable Car

当局此前已预期，美国境内早晚会检测到相关染疫病例

（德国之声中文网）当地时间周三（12月1日），美国疾病控制与预防中心（CDC）宣布，该国在加利福尼亚州首次确认奥密克戎新冠变异毒株感染病例。

该机构负责人、拜登总统首席医学顾问福奇（Anthony Fauci）透露，染疫者新近从南非返回。根据他提供的数据，患者于 11 月 22 日返美，11 月 29 日检测呈阳，症状轻微，目前被隔离。福奇指出，当事人此前已接种疫苗，但未施打加强针，与此人密切接触的所有人检测结果呈阴性。福奇称，"我们知道，在美国发现首例奥密克戎病例只是时间问题。"

收紧入境限制

自南非报告新冠变种奥密克戎后，美国即已收紧国际入境规定，要求所有登机旅客，无论是否已经接种，均须提交不超过24小时的检测呈阴证明。当局目前亦在考虑强制要求乘客抵达后再度检测。

鉴于对奥密克戎变异毒株尚处于研究阶段，这些措施主要用于争取时间。有关新变种是否更具传染性、更危险，以及是否可以逃避疫苗，人类目前所知甚少。然而，它的大量突变特性已使世界卫生组织和各国政府对它的传播忧心忡忡。

根据约翰霍普金斯大学的统计，到目前为止， 新冠大流行瘟疫已在美国导致超过 78万人死亡，为全球第一。

拜登总统定于周四宣布一项今冬抗疫计划。 

受美国确认首例奥密克戎变异毒株感染病例的影响，美股三大股指由涨转跌，尾盘大幅跳水。

 

（美联社，路透社）

 

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