 美国确诊人数暴增 多州叫停重启计划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2020

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时政风云

美国确诊人数暴增 多州叫停重启计划

美国周四的新冠确诊人数创单日新高。德克萨斯州、亚利桑那州等多州本周的感染病例直线上升，不得不暂停重启经济的计划。此外，美国首次申请失业救济金的人数正处于历史高位。

USA Coronavirus Test Auto (picture-alliance/AP Images/E. Thompson)

（德国之声中文网）根据美国约翰霍普金斯大学公布的数据，美国周四通报的新冠感染人数创新高达到39972人，2425人病亡。这是疫情爆发以来单日新增确诊人数最高的一天。而美国目前的总感染人数超过240万人，124410人死亡。

美国多州本周的新增感染人数都创下记录，亚利桑那州、加利福尼亚州、德克萨斯州和弗罗里达州是疫情的重灾区。一些州的住院人数也不断上升，公共卫生专家忧心医疗资源可能无法负荷。
 

德国之声驻华盛顿记者西蒙斯（Stefan Simons）表示，疫情也在其它州扩散。"30个州的情况都很糟。30个州相当于全美国60%的地区，这些地方上周都出现新冠感染人数急剧增加的情况，其中有13州通报的新增确诊数字上升了50%，情况很不乐观。"


USA Gleichgeschlechtliche Ehe | Texas Governeur Greg Abbott (picture-alliance/AP Photo/E. Gay)

德州州长阿博特宣布暂缓重启经济计划

重启计划被叫停

感染病例的急速增加使俄勒冈州、犹他州、德克萨斯州等州政府暂缓重启经济计划。德州州长阿博特（Greg Abbott）在声明中表示:"我们正面临新冠病例以及住院人数增加的情况，当前的策略着重于减缓病毒扩散，同时也让德州民众能继续养家活口。"

共和党人阿博特是美国总统特朗普的忠实盟友。在其它州开始采取行动前，他已经致力推动重启德州经济并让公共生活重回正轨。阿博特此前下令暂停休斯顿当地医院的非急需外科手术以腾出病床，人们担忧德州城市休斯顿可能成为新冠病毒的新灾区。

亚利桑那州周四通报的新增确诊人数为3056人，该州连续四日新增病例超过3000起。亚利桑那州州长杜西（Doug Ducey）在五月取消了"居家令"，新冠肺炎的感染人数自此直线上升。过去七日里，亚利桑那州有23%接受新冠病毒筛检者被测出阳性，几乎是全国平均值的三倍，还有415名患者正使用呼吸器。杜西表示，疫情数字"持续朝错误方向增长"，并证实亚利桑那州将推迟进一步的重启行动。


而加州州长纽森（Gavin Newsom）周四刚刚宣布面临预算紧急状态。加州周三的新增感染人数创下新高，单日增加7149人。本周四，全美各州约34%的重症监护病床已在使用中，前一日的比例则为29%。

休斯顿贝勒医学院教授霍特兹（Peter Hotez）对美国CNN电视台表示："情况相当迫切。我们有大量的社区感染病例。如果你观察疫情增长的曲线图，它正呈现指数增长，就是初期看来平缓，但突然急剧攀升，几乎呈垂直状。这就是我们目前所处的状态。"

微软创办人、梅琳达·盖茨基金会联合主席比尔·盖茨在参加美国有线电视新闻网节目《CNN市政厅》(CNN Town Hall)时表示，从美国还有民众死于新冠肺炎就能看出，美国在防疫措施上做的"远远不足"。盖茨指出："对新型病原体的测试可以更加快速。"

事实上，许多国家都表现得非常出色，技术也越来越纯熟。但是美国尚未出现人民所期待的那种领导信息或协调工作。"
 

USA Frankfort, Kentucky | Schlange für Arbeitslosengeld (Reuters/B. Woolston)

美国肯塔基州民众排队等候申请失业救济金

美国经济受疫情重创


美国今年第一季度经济因为新冠疫情遭遇重创，萎缩5%，专家预计第二季度的萎缩幅度可能高达约30%。若预测成真，美国将面临1948年来最严重的经济萎缩。

《时代杂志》引述美国劳工部公布的最新数据，上周首次申请失业救济的人数为148万人，与之前相比有略微下降的趋势。但过去两周申请失业救济的人数仅减少5%，数据改善速度比四月和五月时缓慢许多。

美国ABC新闻报道指出，虽然每周首次申请失业救济的人数在三月底达到峰值后逐渐减少，但三个多月来一直维持在历史高位。首次申请失业救济的人数连续14周来高达100万人。ABC新闻指出，在新冠疫情发生前，历史上单周首次申请失业救济金的创纪录人数是1982年10月的69.5万人。报道还写道，虽然许多人开始重返工作岗位，但约有1950万名劳工仍在领取失业保险。

实际数字可能高出十倍

美国卫生官员周四表示，虽然美国不断增加筛检次数，但目前的确诊数字可能只是冰山一角。美国疾病控制与预防中心（CDC）估计，美国约有1650万至2640万人感染新冠病毒，这意味着实际感染数字比目前的230万确诊人数高出近10倍。

美国是否能避免再次出现四月时的高病亡率还有待观察。今年四月，美国每日的新冠病亡人数约为2200人。目前美国的每日新冠肺炎病亡人数约为600人。

张筠青/达扬（美联社、路透社、法新社等）   

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