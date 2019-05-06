 美国确定提高关税 贸易协定难产 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2019

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时政风云

美国确定提高关税 贸易协定难产

美国总统特朗普在周日发出的一则贴文，威胁要把对中国进口商品征收的关税提高到25%，为中美贸易谈判投下一颗震撼弹。而周一贸易代表召开记者会确认这项消息，让震撼弹二度引爆。

China: Steven Mnuchin und Robert Lighthizer (picture-alliance/AP/A. Wong)

美国宣布在周五准时提高对中国商品加征的关税，象征着十轮谈判还不足以终结一年多的贸易纠纷

(德国之声中文网) 在周一一场简短的记者会中，美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 和财务长姆努钦都没有说明与中国食言之事有关的细节。但是他们宣布，从美东时间周五凌晨12:01分开始，美国政府将会把关税从10%上调至25%。这波关税会冲击到的商品包括棒球手套、吸尘器与窃贼警报器。

根据路透社报导，谈判气氛之所以一夕之间变调，是因为美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 告诉特朗普，中国有意取消原本在谈判中所做的部分承诺。美国财务长姆努钦也说，特特朗普发出加税警告 中方坚持谈判朗普团队在周末时意识到，中国代表「打算收回一些曾经在过去10轮谈判中说过的话」。这导致特朗普在周末发推文威胁提高关税。

尽管事已至此，根据目前中国的官方消息，中国谈判代表副总理刘鹤依然将按照原定计划，于周四与周五前往华府继续贸易磋商。

延伸阅读: 特朗普发出加税警告 中方坚持谈判

南华早报引述消息人士报导，中美谈判代表原先合作愉快，但是特朗普突如其来的威胁却让中方陷入两难，使得任何形式的协议在中国人民眼里看起来都会像是妥协。多位知情人士指，特朗普的威胁反映出他们没有获得中国足够的让步，并指中国代表送交给习近平的提议当中，包含了做下更多妥协承诺的版本，虽然不清楚时间点，但是习近平不同意。第二位知情人士说，习近平告诉谈判代表「我会为结果负责」。

特朗普在周日发出推文警告，又在周一派遣官员作出正式声明，意在向中国发挑战书: 在改革国家主导的经济制度以及惨痛后果之间选择一个。这使得原先和缓乐观的谈判气氛一瞬间紧绷起来，签约的可能性忽地降低，带动股市应声下跌

周一，全球各大股市纷纷应声下跌: 中国沪深两市双双低开，香港恒生指数也大跌3.21%。澳洲、欧洲股市也纷纷下挫。

China Seidenstraße l Chinas Xi kündigt mehr als 64 Milliarden US-Dollar bei Belt- und Road-Deals an (picture alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

专家认为，中国不可能会放弃共产党在经济中的领导地位，否则中国就不再能称作社会主义国家

香港中文大学的政治专家林和立(Willy Lam)说，中国愿意改变他引发外商不满的企业政策，但是想要保留共产党在经济发展中的领导地位。中国官员曾说他们愿意让外国企业参与所谓由政府领军，让机器人等技术跃上国际舞台的计划。但是他们没有提供相关细节，也不知道特朗普是否对此满意。

林和立说: 「习近平对于党对国家重要产业的控制十分坚持，如果他们放弃这点，那么中国在实际上就不再是社会主义的国家。」

荷兰银行ING的国际贸易分析主管拉利灵(Raoul Leering)说，中国不情愿让美国主导他们在产业政策与补贴上的改变，否则很像是让其他国家决定自己的经济政策。

罗法/杨威廉 (美联社/路透社)

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特朗普推特谈笑间 亚欧股市“灰飞烟灭”

上周日，特朗普在推特上表示，鉴于中美贸易谈判进展“过于缓慢”，本周五将把对2000亿美元中国输美商品的关税从10%提高至25%。特朗普的这一表示令亚欧股市周一开盘时便纷纷遭受重挫。 (06.05.2019)  

特朗普发出加税警告 中方坚持谈判

特朗普抱怨中美贸易谈判进度太慢，并威胁要把对中国进口商品征收的关税提高到25%。原本預計兩國可望本周達成协议，特朗普的豪言丢出另一颗震撼弹。中国则表示，中方代表已准备继续谈判。 (06.05.2019)  

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