 美国确定提高关税 苹果首当其冲 | 经济纵横 | DW | 29.08.2019

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经济纵横

美国确定提高关税 苹果首当其冲

上周，中国宣布对美国加征报复性关税以后，美国总统特朗普也旋即宣布提高关税税额。 两国你来我往极其激烈，但是受伤最大的可能是苹果这家商品种类多样、几乎每樣商品都被被列到清单上的科技公司。

Apples neuer PC Mac Pro (Getty Images/J. Sullivan)

苹果近年来试图扩大产品的多样性，例如智慧型手錶、智慧家电，但都逃不出关税清单。图为今年六月苹果执行长库克展示新的Mac Pro。

(德国之声中文网)美国贸易谈判代表办公室(USTR)8月28日透过正式声明再次确认，美国总统特朗普对价值3000亿美金的中国商品分阶段加征的关税，将会提高5%。 声明中，办公室表示，从9月1日开始，美国就会开始对价值1250亿美金的中国商品课征15%的关税，包括智慧型手錶、蓝牙耳机、屏幕和鞋子都会受到影响。 接下来在12月15日，手机、笔记型电脑、玩具、服饰等则会被课征15%的关税。

8月23日晚间，因应中国宣布对750亿美金的美国商品加征报复性关税，特朗普通过推特表示，从今年10月起，针对2500亿美元中国商品的加征关税税率将从25%上调到30%，其余3000亿中国商品的关税则将在12月从10% 上调到15%。 虽然美国贸易谈判办公室确认将对2500亿美金的中国商品课征10%关税的部份会上调到15%，却没有提及特朗普想要从10月1日开始，将价值2500亿美金的中国商品清单的关税从25%调高到30%一事。 USTR办公室发言人说，关于10月1日开始生效的关税调整，办公室将会用另外一份联邦注册的声明一起公布，也会在当中加注公众意见。

Apple AirPods Kopfhörer (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

苹果的无线耳机AirPods也被列为课税对象

「苹果」众多产品难以倖免

苹果这家美国起家、世界知名的科技公司，比大多数的美国企业都更依赖中国。 苹果签约合作的厂商如富士康、和硕、纬创等都在中国设厂，聘用上万员工组装苹果的产品。

虽然苹果近年努力转向到印度、巴西等国家设厂组装，但是这些工厂都比在中国工厂小，目前苹果也只用他们来满足国内需求。

以过去四年而言，代工厂在中国扩建的速度也比其他国家更快，例如光是富士康一间公司就增加了29间,

和硕也增加了4间。 工厂数的成长需要归功于苹果开发出智慧型手表、智慧扬声器、无线耳机等产品。

Donald Trump PK G7 (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

特朗普十分依赖农民的选票，但是一些政策又伤害到农民而让他们失望

玉米农民叫苦连天

眼看2020年总统大选即将来临，人们也十分关心特朗普对中国的强硬態度，是否会伤害到自己的农民，而流失选票。 美联社深入乡村探访农民发现，虽然有些农民对特朗普的政策感到不满，但也仍然有人表示愿意为了自己的子孙着想，支持特朗普打击中国。

事实上，比起与中国之间的贸易战，另一项美国国内的政策反而更直接对农民的生计造成威胁。

过去，美国政府有规定炼油厂应当在石油中加入一定比例的玉米乙醇。 但是这个月，政府豁免了31家炼油厂，让他们不必在石油中混入玉米乙醇。 特朗普政府执政以来，玉米乙醇因为政府豁免炼油厂而减少的需求量大约有26亿加仑。 又因为美国生产的玉米大约有40%会被拿去生产玉米乙醇，玉米乙醇的需求量下滑也让玉米的需求减少，玉米价格因此跌至五年新低。 原本农民期待政府会调高玉米乙醇的添加标准，但是最后政府也没有这么做。 玉米农民因此感到失望，彷彿政府亲近油品厂商大于农民。

从特朗普开始扩大豁免开始，已经有15家玉米乙醇工厂因此倒闭或没有生意。 再生能源协会估计，有超过2500份就业机会随着这些工厂的倒闭而受到影响。

罗法/杨威廉(路透社、美联社)

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