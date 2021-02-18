美国盼9月举行四国集团领袖实体峰会 强化合作

（德国之声中文网）日本《共同社》报导，美国总统拜登预定9月下旬在华府与日本丶澳洲丶印度元首会面，这将会是「四国集团」（Quad）领袖首度进行面对面高峰会。美国目前正在询问各国意愿。

今年3月「四国集团」才刚通过视讯举行首届线上峰会，当时美国国安顾问苏利文（Jake Sullivan）会後表示，会谈部份议题触及中国挑战，各国领袖表明「对中国不存幻想」。

《共同社》引述外交消息人士称，「四方安全对话」预计9月在纽约举行的联合国大会後在华府召开。但联合国大会受疫情影响，允许采预先录制视频发言，因此日本丶澳洲及印度领袖是否会前往美国仍是未知数。

澳洲国立亚太学院讲师宋文迪分析，拜登选在此时举办「四方安全对话」实体峰会，除了藉由联合国大会，在不增加成本情况下，让同盟国家领袖顺道到华府外，另一个目的可能是为了展现美国抗疫有成的形象。

他对德国之声说：「拜登很努力要塑造美国成功战胜新冠肺炎的形象，若因「四方安全对话」峰会，同盟国家元首访美，更能凸显出国际领袖已经相信美国是安全。」

事实上，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）今年6月就曾经提及，美方计画今年秋季在华盛顿举办首次「四方安全对话」的面对面领导人会议。他表示，这次会议预计将讨论扩大新冠病毒疫苗生产的努力和可能的基础设施项目合作。

然而，《共同社》报导称，日本首相的行程仍不明确，菅义伟在这段时间面临两个关键考验，包括执政的自民党领导人选举，将他的任期於9月30日结束後举行，以及必须在11月前举行的日本众议院选举。

宋文迪认为，这场会谈可能也是为了「造福日本盟友，以巩固今年以来的同盟关系路线」。会上除了会谈及疫苗，还会巩固及将「四国集团」作为区域核心安全机制常态化。

他说：「应该会谈到印太战略，包括日本关心的南海议题，也可能会提及台海议题。」

另外，日本报导称，美国希望「四国集团」再次召开会谈，显然是为了对抗中国，中方正通过所谓的「疫苗外交」，向发展中国家提供疫苗，以及通过其「一带一路」基础建设倡议来加强北京在全球的影响力。

今年3月，印度外交部次长席林格拉在「四方安全对话」峰会後告诉印度媒体，美日印澳4国将集中资金和资源，2022年底前在印太地区配送10亿剂新冠肺炎疫苗。

《中央社》报导，印度知名智库「观察研究基金会」（ORF）7月初在一场线上智库研讨会上表示，印度、日本、澳洲、印尼和越南等国均已提出印太区域政策或指导原则，美国拜登政府会延续前政府的印太战略，并与区域内理念相近国家加强合作，其中四方安全对话（QUAD）的印度、日本及澳洲更是重点合作对象。

（综合报导）

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