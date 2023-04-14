美国监听柏林？疑似情报涉中德国防磋商

（德国之声中文网）德国《时代周报》和德国电视一台ARD节目Kontraste看到一份据估计为美国秘密文件，该文件来自21岁的美国国民卫队成员在网上泄露的内容。两家德媒评估，该文件是真实的，但最终的确认只能通过美国政府相关部门。据两家德媒信息，德国安全部门正在处理此事。

该文件讲述的是今年2月中国一个军事代表团与德国国防部代表在柏林会晤一事。在中国国防部的官网上，能够看到一条与此内容匹配的消息，题为"中国国防部派团赴欧洲举行机制性对话磋商"，消息称，中国国防部派团于2月16日至25日赴匈牙利、德国、欧盟和北约总部举行磋商。

而《时代周报》和德国电视一台看到的这份文件，则讲述说，德方向中国代表团表明，在北京变得更为开放透明之前，德方无法与其展开更进一步的军事合作。

两家德媒发表了这份文件的照片，是一张浅黄色的字条。其大意是：德国联邦国防部政策部门负责人2月20日与中方代表在柏林举行磋商。负责与中国国防部门联络的德方代表表示，德中同意在柏林的德国联邦安全政策学院再次举行联合研讨会，并争取在为联合国提供军事支持上展开合作。

这份文件接着写道：然而德方向中国代表团表明，在北京变得更为开放透明之前，无法进行更进一步的国防合作。情报称：德方知晓，中国面对来自美国的沉重压力，正在欧洲进行一场"魅力攻势"。德方也相信，拒绝与中国展开更多显著的国防合作是与美国保持团结一致。情报还写道：2020-2022年，德国国防部曾寻求与印度国防部建立类似的磋商，但未能实现。

“Top secret”?

而在这份文件的开头，有字母缩写TS，TS是Top Secret（最高机密）的缩写。同时，还有字母缩写SI，这是signal intelligence的缩写，也就是电讯监控。另外一个出现的缩写是FISA，据《时代周报》估计，这可能意味着该监控得到了美国一个特别法庭的准许。

据《时代周报》记者获得的信息，这份文件中的一些描述与当时的那次会晤内容相吻合。此外，两家德媒从德国政府圈中获悉，2月德中的那次会晤后，德方还向美国大使馆正式通报了这次会晤。《时代周报》估计，这张黄色字条上的内容有可能是美国外交渠道正式获得的信息与情报监听内容的混合。

德国电视一台的报道中写道，该文件的棘手之处，与其说是内容，不如说是美国显然仍在监听德国政府部门。欧洲对外关系委员会的戈莱瑟（Gustav Gressel）向该台和《时代周报》表示："美国人在这里标注为最高机密的信息，其实通过给（柏林）学术与政治基金会打个电话、或者在（德国）国防部非常友好地询问一下，就能获得。"

德国电视一台报道说，这张黄色字条的内容在短时间内就已从网络上消失。

绿党内政专家呼吁要求美国政府澄清

据两家德媒报道，柏林方面对此如何反应，将取决于美国政府就此作出的回应。德国电视一台评述说，德国政府清楚地知道，德国依靠着美国的情报信息，此外，鉴于乌克兰战争，德方也尝试尽可能不让对美关系受到压力。

《时代周报》引述德国政府圈中消息称，美方是针对德国部委甚至内阁部长进行监听，还是说美国国家安全局的全球监听网络中截获了一条带有秘密谈话记录的电邮，这两者有区别。后者在情报术语中被称为"副渔获物"。如果是后者，那么柏林的愤怒将明显要小得多。

德国绿党内政专家冯-诺茨（Konstantin von Notz）向《时代周报》表示，德国政府现在必须与美国政府就此对话并要求澄清。她同时引述2013年爆出美国国家安全局（NSA）对柏林进行窃听之后时任总理默克尔的话："在朋友之间进行监听是绝对不可以的。"

（时代周报、德国电视一台）

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