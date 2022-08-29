美国登月火箭发射二次叫停

（德国之声中文网）美国航天局发言人奈尔（Derrol Nail）周六（9月3日）在计划点火的3小时前宣布，因液氢泄漏问题尚未解决，发射暂中断。他说，目前，氢气罐有11%的饱和度。

数小时后，美国航天局再次宣布，原定的直到周二仍可发射的时间窗口已经关闭。下一次发射的两个时间窗口分别是9月19日至10月4日，以及10月17日至31日。

美国航天局总监奈尔逊（Bill Nelson）表示，也许还要进行大量追加工作，推迟到10月中旬因此是可能的，“这也是航天业务一个不可或缺的组成部分”。

奈尔逊说，他为“阿尔忒弥斯1号”火箭发射小组深感骄傲，“他们的决定是正确的，他们是按照规定操作的。”曾经是宇航员的他还说，他自己曾领导的航天飞行使命曾4度推迟，而“第5次尝试则几乎是完美的6天外空使命”。

守候在弗罗里达肯尼迪航天中心等待发射的人们

“阿尔忒弥斯1号”火箭本应上周一在弗罗里达州肯尼迪航天中心升空，因多个原因发射任务被第一次推迟。其中燃料泄漏问题已经出现，此外，另一个问题是，一个发动机未能及时冷却降低到必要的温度。

欧洲航天局宇航员盖斯特（Alexander Gerst ）在推特发帖写道，由于系统的复杂性，试射时出现上述问题并不令人惊讶。欧洲航天局局长阿施巴赫（Josef Aschbacher）也发帖表示，“中断的决定是对的，安全第一”。

“阿尔忒弥斯1号”的使命是一次试飞，计划绕月飞行大约40天，并以此再度拉开载人登月的序幕。美国上一次“阿波罗17”的登月活动已于1972年结束。本次登月使命先将“猎户座”（ Orion ）不载人飞船带到外空，它将围绕月球飞行，最后降落在太平洋。

“阿尔忒弥斯1号”的任务是测试火箭以及飞船的安全性，为数年后的载人飞行和登陆月球，即“阿尔忒弥斯2号”使命奠定基础。

按照目前的计划，美国航天局最早在2025年执行登月项目，而登月的宇航员中将首次有女性以及有色人种参与。

（综合报道）

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