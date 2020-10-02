“美国病人”的轻重缓急

（德国之声中文网）“美国病人”--《明镜在线》借用了电影"英国病人"（The English Patient）作为报道特朗普感染新冠病毒文章的标题。当地时间0点54分特朗普总统在他心爱的推特上发帖告诉人们，夫人与他中招了。10分钟之后白宫保健医生康利 (Sean Conley)证实了这个消息。"由此，不可想象的，可以想象了：全球最有权势的人，数月来对新冠病毒不屑一顾的人，对戴口罩冷嘲热讽的人，总是将自己塑造成刀枪不入的人，现在确诊感染了，且年龄是74岁。"

文章认为，特朗普总统虽然总是一副毫不在乎的样子，但他的确诊，却是一件让人震惊的严重事件。因为所有人都关心，接下来会发声什么？"人们还能对白宫相信几分？对希克斯 (Hope Hicks)患病的保密让人吃惊，而特朗普测试结果恐怕更早些时候就已出炉。"

作者估计原计划两周后同拜登的第二次、以及接下来的第三次电视辩论，很可能均无奈告吹，"不过，从混乱的第一次辩论来看，这倒可能对特朗普有利。"数万观众的竞选造势活动，人们紧挨着，不戴口罩，大声呼喊，这类活动很可能先告一段落，"换言之，选战差不多也就到此为止了。这样的事情还从未发生过。你在有传言说，特朗普将利用危机，再次提出推迟投票日的建议。"

该文援引NBC的报道写道，过去数天，除了一无所知的随行媒体外，至少20人跟随特朗普的空军一号在全美奔波。"他们当中有特朗普的儿女们如伊万卡、小唐纳德、埃里克以及女婿库什纳。此外，白宫主任美多斯（Mark Meadows）、律师朱利亚尼（Rudy Giuliani）、高参米勒（Stephen Miller）以及白宫新闻发言人麦肯内妮（Kayleigh McEnany）。如果要想做得滴水不漏，白宫的整个西区都应进入隔离，当然这会重创政府的核心工作。但是，这还算是最好的结局。"

特朗普高参希克斯 (Hope Hicks)确诊感染新冠

"周四当天，特朗普对自己的风险已经知情，但还是前往了新泽西，参加一个同支持者的闭门会议。开会时保持距离了吗？戴口罩了吗？白宫发言人麦肯内妮留在了白宫，此时，内部早已通知了疫情，但她在记者会上却故作镇定，没戴口罩，对希克斯确诊之事更是守口如瓶。"

"事情怎样发展，取决于特朗普的病情，目前还很难逆料。如果没有险情，后果也就可以忽略不计。但如果特朗普病倒的话，副总统彭斯将代理总统。如果彭斯也感染的话，排在执政第3位的是众议院领袖、民主党发言人佩洛西。"



《时代》提出怪问题：他制造假新闻？



特朗普总统确诊的消息让人浮想联翩，人们不仅为他的健康担忧，还生出了一些怪念头。其中一个如《时代》报提出的问题是，特朗普会不会自己制造假新闻，目的是为了扭转选战的不利局面？不过，随着白宫医生发出的正式通知，以上猜测不攻自破。但《时代》写道，"让人悲伤的是，特朗普一点点埋葬了人们对总统权威以及对他本人的信任。人们现在的猜测，就是他自己埋下的祸根。"

文章认为，假如特朗普很快康复，又不给人以如释重负的印象，结果将是更遭："多月以来，特朗普有关病毒传播的言论多是无稽之谈，讥讽戴口罩，不重视传染的风险，甚至对它视而不顾，但美国20万人已死于新冠。可是现在，特朗普可以指着自己说，看看我，并没有很糟糕呀！"



学者：一切取决于特朗普病情的轻重缓急



《每日新闻》（Tagesschau）访问的政治学者罗曼（Sascha Lohmann）也认为，如果特朗普的病情很轻，"他会拿它说事以达到政治目的：他会重复他以前说的话，指出自己是有理的。他会说，这个病毒并不比流感更厉害，封城、戴口罩等都是过分的手段。他会以自己感染病毒的实例来进行阐述。"

但如果他的病情中等或者成了重症？

"那他可能较长一段时间中断选战，而且必须将总统职权暂时交给副总统彭斯。这种情况下，他之前对病毒的轻描淡写将会对今后的选情产生政治负面影响，而他是否继续参选也将是一个问题。"

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 特朗普夫妇 美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 罗伯·派丁森 34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巨石强森 美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 “喜剧之王”志村健 日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西球星内马尔 根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 意大利前总理贝卢斯科尼 现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 短跑名将博尔特 牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 西班牙影帝班德拉斯 西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 宝莱坞巨星阿米塔巴昌 印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西总统博索尔纳罗 疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 美国影星汤姆·汉克斯 美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 加拿大第一夫人 加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 英国首相约翰逊 今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 欧盟首席谈判代表巴尼耶 欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 白俄罗斯总统卢卡申科 白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 玻利维亚临时总统阿涅斯 玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 洪都拉斯总统埃尔南德斯 洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 瓜地马拉总统贾马太 瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。 作者: Rebecca Staudenmaier



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