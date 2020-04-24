美国病亡人数突破五万 中国政府忧心经济

(德国之声中文网) 美国本周五(4月24日)单日病亡人数1258例，显著低于前一天的3176人，增速有所放缓。根据约翰·霍普金斯大学的统计，全美国病亡人数总计已经突破了5.1万，累计感染总人数约90万起，遥遥高于排名第二的西班牙。

总统特朗普试图向民众传达乐观情绪，强调防控策略已经起了效果，"全国范围内，病毒测试的阳性率已经显著下降。在纽约，新增病例数已经下降了50%，病死数字下降了40%。"

几周来，批评人士一直指出，特朗普当局在疫情早期一直否认新冠病毒的危险性，而即便在全面防控措施启动后，特朗普也时常发表不负责任的言论破坏防疫工作，包括本周四他建议"向人体内注射消毒剂"。此言一出，不少消毒剂生产商急忙发布声明，警告消费者在任何情况下都不能让消毒剂进入体内。美国国家环保局也发出了类似的警示。总统本人后来则辩解说，这只不过是他的"反讽"，还说"我不是医生，大家应该咨询医生。"

尽管争议不断，美国佐治亚、俄克拉荷马、阿拉斯加等部分联邦州还是出台了部分解封的措施，允许包括纹身店、健身房等商业场所重新营业。而纽约州州长科莫则坚决反对过早解封，他在新闻发布会上表示，如果现在就解封，"我们取得的所有进步都会消失"。科莫指出，几乎所有的专家都认为，解封后不仅病毒的传播力度会增加，而且疫情规模会达到比此前更高的点。"必须重申：这是一个传播力和增长速度都惊人的病毒，大家都有变聪明一点。"

中国出现"常阳患者"

已经大规模复工复产的中国，依然每天都有新增感染病例。根据国家卫健委公布的最新数字，周五全天，大陆地区新增12例确诊病例，其中包括1起位于黑龙江省的本土传播病例；无症状感染者新增29人，其中4例为境外输入、25例为本土传播。目前，中国大陆总共现存838例确诊患者以及983名无症状感染者。全国累计死亡病例4632人，累计确诊总数82816人。

值得一提的是，中国的新增死亡病例数字连续10日为零，周五全天也没有报告任何新冠患者死亡。目前，全国尚在重症病房接受治疗的新冠病毒感染者仅剩49人。

目前，中国的防疫重心已经转移到防范无症状感染者以及境外输入病例。国家卫健委指出，境外输入来源国已经增加到50个；现有838名确诊患者中，境外输入病例占到了720人；现有983名无症状感染者中，境外输入也占到了150例。

在最早爆发疫情的武汉市，现存确诊患者人数已经降低到47人。国家卫健委指出，其中30人为长期核酸检测不转阴性的所谓"常阳患者"。专家指出，就目前而言，"常阳患者"通常是康复期病人，恢复状况较好，因此无需采取任何治疗措施，只需要隔离以防进一步传染他人；但是能否最终转阴性、是否会长期携带病毒，则还需要深入研究。

李克强与经济大省商量对策

中国总理李克强周五则与吉林、上海、江苏、河南、广东、四川六个省级行政区领导人召开视频会议，商讨经济对策。不久前，国家统计局公布的最新数字显示，今年第一季度全国GDP比去年同期下跌6.8%，为几十年来首次负增长。李克强在会议上表示，目前疫情仍处于全球大流行阶段，国内外经济形势异常复杂严峻，要实事求是、科学研判经济走势，既充分估计困难，直面应对挑战，又坚定发展信心，增强发展动力。李克强强调，现在的经济工作重点是保居民就业、保基本民生、保市场主体。

德国医院重视其他疾病患者

具有疾控中心地位的德国罗伯特·科赫研究所(RKI)发布的最新数据显示，周五全天，德国新增感染病例2055人，累计感染总数达到152438人，不过其中已经有超过10万人宣告康复。全德国病亡人数超过5500人，比周四新增了179人。鉴于疫情放缓，德国卫生部长施潘(Jens Spahn)表示，他支持进一步放松管控，"只要能保持必要的人际距离，想去购物、健身的人也应该能够成行。"不过，他也强调，民俗庆典、聚众派对依然具有高风险。近期，不少学界、政界人士指出，过早解封会引发第二波疫情高峰，破坏当前来之不易的防疫成果。

卫生部长施潘还指出，随着疫情的缓和，全国卫生系统将能够分配更多的医疗资源给其他疾病患者，今后一段时间内，全国各医院的25%资源投入于新冠病毒感染者的治疗，其余75%用于治疗其他患者。

文山/任琛/(德新社、路透社等)