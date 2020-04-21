 美国疾管局:第二波疫情恐于冬天爆发 | 科技环境 | DW | 22.04.2020

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科技环境

美国疾管局:第二波疫情恐于冬天爆发

美国第一波疫情还没降温，卫生官员已经在警告第二波的来临。专家认为，流感季节可能让疫情更加严重。

USA New York | Coronavirus | Reportage Sophie Schimansky (DW/S. Schimansky)

(德国之声中文网) 美国疾管局周二(4月21日)再次发出警告，表示美国的第二波新冠疫情可能发生在今年冬天，且恐与流感季节重叠，导致疫情比第一波还严重。美国疾管局长瑞德菲尔德 (Robert Redfield) 周二接受《华盛顿邮报》采访时表示：「今年冬天的第二波新冠疫情，可能比我们正准备挺过的这波疫情来得更加严重。」

虽然目前这波疫情有逐渐趋缓的现象，但美国疾管局也警告各州官员应该尽快针对几个月後的第二波疫情做准备。瑞德菲尔德警告：「下一波的新冠疫情将与流感季重叠，而在两者同时发生的情况下，美国的医疗体系也将受到更强烈的冲击。」

目前为止，美国已有81万人确诊感染新冠病毒，超过45000美国人因感染新冠病毒而丧命。不过，美国疾管局也认为，过去几周美国实行的封锁令确实减缓了病毒的传播，但这些措施也导致至少2200万美国人失业。

随着各州开始考虑逐步解除封锁，瑞德菲尔德也提醒美国人应该持续保持社交距离，地方卫生机关也应该不断增加检测的人数，让他们能准确的找出感染新冠病毒的人，以及与他们有密切接触的人。瑞德菲尔德表示，美国疾管局正在与多个单位合作，预计会训练专业人员在各地追踪新冠病人的密切者，透过这种模式来建立一个全国的追踪网。

他预测，美国需要招揽30万人才能顺利建立这样的网络，而这种网络能够有效的避免新的确诊案例发展成大规模的群聚感染。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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