 美国疫苗新规成为蔡英文的新难题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2021

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美国疫苗新规成为蔡英文的新难题

台湾政府过去这段时间十分力挺自产的高端疫苗，总统蔡英文8月23日更高调地在媒体前接种高端疫苗，美国新规定实施后，和蔡英文同样打了高端的台湾人，能入境美国吗？

Taiwan | Präsidentin Tsai Ing-Wen bekommt erste Coronaimpfung mit Medigen

台湾总统蔡英文8月23日在台大医学院体育馆接种高端疫苗。

（德国之声中文网）美国规定11月入境必须完成疫苗接种，但可能不包含台湾自产的高端疫苗，而导致接种高端疫苗的72万名台湾人未来不能入境美国，成为台湾政府最棘手的考验。有澳洲专家直言，美国入境得完整接种疫苗的新规定，要涵盖高端的机率「微乎其微」。

澳洲南澳大学流行病学教授伊思特曼（Adrian Esterman）向德国之声表示，短期内，美国或其他已发展国家不太可能接受高端疫苗的接种证明，直到高端公布第三阶段的试验结果。 更早前，伊思特曼也曾说，由於「高端」是以免疫桥接取代三期试验通过台湾紧急授权，他认为，各国在考虑疫苗护照时，很难有机会认可未完成第三期试验的疫苗。

伊思特曼指出，美国可能只接受由美国疾病管制与预防中心（CDC）和世卫批准的疫苗，这些疫苗包括辉瑞丶莫德纳丶强生丶阿斯利康（包括在印度所生产的），以及中国的国药和科兴疫苗。而发展中国家的入境标准可能会和美欧不同，像是许多国家正使用未经世卫批准的俄罗斯卫星V（Sputnik V）疫苗。

但高端在国际认可上有了新的进展。6月时，由多国法规单位组成的「ICMRA国际药物监管机构联盟」已达成以「免疫桥接」进行临床试验设计的目标共识，高端疫苗也於22日公告，已获得欧盟欧洲药品管理局（EMA）正面回应，准以免疫桥接比对方式进行第三期试验。

台湾的棘手难题

美国20日宣布入境新规定时，台湾官方起初回应媒体时称该规定「不包括台湾」，後来才改口称「会积极沟通」。台湾行政院长苏贞昌周四（23日）表示，美国的计画还未完全确定，将透过驻外馆处与美国沟通，卫福部长陈时中也强调会「积极跟美国沟通，且美国的这项政策目前还没完全定案」。

Taiwan COVID-19 Impfausweis

台湾自产高端疫苗尚未列入世界卫生组织「紧急使用清单」。

台湾有民意代表质疑政府是否未善尽告知责任，而导致打高端的人无法赴美。民进党籍立委高嘉瑜22日在立法院谘询时称，她打的疫苗是高端，很快要接种第二剂，若美国这项政策确定，可能不能去美国，对此，陈时中回应：「世界不是只有美国一国，会继续沟通」。

另外，有台湾媒体关注，蔡英文丶副总统赖清德能否去美国？对此，陈时中21日回应称，若二人有机会前往美国，「相信政治意涵远大於防疫意义，到时候会有妥适安排。」

事实上，高端刚开放施打时，台湾社会也出现有关接种高端能否出国的讨论，当时台湾外交部强调，疫苗接种证明并非各国政府同意外籍人士入境的必要条件，并公布各国的入境及检疫标准要安抚民众。

台美关系考验

有关美国是否认证高端疫苗，台湾官方强调会持续与美国沟通，事实上，陈时中8月曾表示，与当时刚上任的美国在台协会（AIT）新任处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）会面时，有讨论到高端疫苗认证的议题。当时他说，美方对高端疫苗十分重视，「毕竟高端是美国国家卫生院（NIH）的科学结果所衍生出来的疫苗。」

有台湾学者认为，美国是否承认高端疫苗是考验「台美关系」，中华民国防疫学会荣誉理事长王任贤向德国之声表示：「有关系就没关系，必须靠台湾政府与美国协商，需要技巧能力，但他认为有困难度。」

王任贤解释，美国的措施是针对全球实施，连巴西总统都因没接种疫苗不被允许室内用餐，未来这规定很难为台湾开大门。但他说，或许可以协商以证明抗体方式取代疫苗证明。

Taiwan US Delegation

今年4月，拜登政府首支台湾访问团见蔡英文，前美国副国务卿史坦柏格（James Steinberg）与蔡英文互碰手肘代替握手。

不过，台湾大学公卫系教授陈秀熙则向德国之声表示，他认为，国际或美国承认高端与否，仍得回归到科学研究上。他说，「现在接种的高端的人数已经到一定的量，若证明抗抗体中和浓度及保护力是否与当初试验结果一致，才能说服世卫和其他国家批准紧急使用」。

他强调，世卫或其他国家通过某疫苗的紧急使用授权EUA与政治没有太大关联，而是透过科学证明其保护力和有效性。他说：「不会因为你是台湾高端就不给过，印度的疫苗就给你，台湾自己也是，否则联亚疫苗怎麽没通过？」

另外，也有学者称，此问题并非「医学问题」，前台大医院感染科医师林氏璧（孔祥琪）—向台湾媒体表示，台湾并非联合国会员国，但是护照仍可去两百多个国家，因此这些是能「谈出来」的，跟台湾较友好的日本丶美国，也许就可以去问能不能认证高端疫苗。

距离美国实施新措施约莫还有1个多月，在相关措施的细节公布前，无论是通过与美国协商或以科学方式证明高端的保护力，将是台湾政府持续为高端背书之际，势必得面对的难题。

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