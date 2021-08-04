美国疫情重趋严峻  单日新增病例超过10万

（德国之声中文网）美国国家疾病预控中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）在美国有线电视新闻网（CNN）上警告说，美国单日新增冠状病毒感染人数有可能会以10万计。她指出，如果全国共同努力，尚未接种疫苗的人迅速补课，人们重新戴上口罩，则有望在数周内控制局面。她强调， “否则，我们的模型显示，如果不这样做，我们每天就可能新增数十万病例——类似于 1 月初的涨势。” 而《纽约时报》公开的单日新增数字8月6日为100199，同新冠病毒相关的死亡人数为439人。

美国国家疾病预控中心主任瓦伦斯基

瓦伦斯基指出，在佛罗里达等南部数州新染疫数呈指数级增长，不过，应看到，在染疫数量增长类似的过去，曾有更多死亡。她认为，这是由于接种了疫苗的结果。

但她同时明确表示，接种过疫苗的人也可能因新冠 COVID-19致病，只不过，病程通常表现温和。她指出，接种疫苗不再能阻止传播，原因就在于传染性特别强的 Delta 变种。

佛罗里达州迈阿密，一名 12 岁女孩接种辉瑞疫苗

此间，delta变异毒株正导致有 人口3.3 亿的美国新染疫人数剧增。 6 月份单日新增约 1万病例，目前为10万上下。

CNN开除不接种疫苗员工

鉴于这一发展，互联网巨头亚马逊决定推迟实施员工返回办公室计划至明年1 月。该公司宣布，现在的目标是 2022 年 1 月 3 日，而不是今年 9 月 7 日。这一新措施也适用于其它国家和地区工作的雇员。

这里不实行居家办公—— 伊利诺伊州罗密欧维尔的亚马逊包裹中心

在此期间必须来办公室工作的员工必须继续戴口罩或提供完整的疫苗接种证明。该公司雇员超过 100 万，可能只有少数人从事经典的办公室工作，大量员工在物流部门工作。另外，谷歌和脸书均要求员工持有接种疫苗证明才能来办公室工作，与此不同，亚马逊尚未规定所有员工必须接种疫苗。美国媒体周五报道称CNN开除了3名没有接种疫苗、却前往办公室工作的雇员。

当局尚未决定是否要求入境者必须出示接种证明

此间，美国政府明确表示，就未来是否要求几乎所有入境外国公民出示完整新冠疫苗接种证明，尚未做出决定。白宫新冠病毒协调员齐恩茨 (Jeffrey Zients) 在谈到 Delta 变体时称，美方将暂时维持目前的入境限制，关于政府未来如何能“统一和安全地”保障人员入境的磋商仍在进行。他强调，冠状病毒疫苗接种证明“有可能”是先决条件，“但尚未确定”。

（德新社，美联社）

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