美国：疫情肆虐 无症状感染者隔离期变短

（德国之声中文网）美国疾病控制与预防中心（CDC）周一（12月27日）宣布，无症状冠状病毒患者的隔离期将从10天缩短到5天。该疾控机构援引相关证据表示，那些新冠病毒病毒感染者在出现症状之前的两天和之后的三天内最具传染性。

疾病控制与预防中心还更新了与感染者有密切接触者的建议隔离期。对于未接种疫苗或未接受加强针的群体，疾控中心建议其隔离五天，并在接触后的五天内严格使用口罩。而接受加强针的人在接触感染者后则不需要隔离，但应在接触后10天内戴口罩。

疾病控制与预防中心的指导原则虽然不具有约束力，但受到美国企业和政策制定者的密切关注。

为何放宽隔离规定？

随着奥密克戎(omicron)变体的出现，美国的新冠病例激增。 员工因隔离导致的缺勤正在影响多个行业。

疾控中心的主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）介绍，美国将出现大量奥密克戎病例，但是"这些病例中不是所有的都会发展成重症。事实上，许多感染者将是无症状的。"她向美联社表示："我们希望确保有一种机制，让我们可以在遵循科学的同时安全地继续保持社会运转。"

上周，该机构还放宽了对医疗人员的隔离规定，工作人员如果测试结果为阴性而且没有症状，七天后就可以回去工作。之前的规定是，如果医疗人员新冠病毒检测呈阳性，他们必须停止工作10天。

假期后或"更加严重"

目前，具有高传播性的奥密克戎毒株已在美国蔓延并成为该国的主导新冠毒株。过去两天里，美国每天都有超过20万个新增感染病例。

美国总统拜登周一警告，疫情可能会使一些医院"人满为患"，但美国人无需恐慌，因为美国已经做好了应对最新一轮病例激增情况的准备。拜登补充道，奥密克戎蔓延造成的影响将不同于疫情爆发之初或德尔塔（Delta）变异株蔓延。拜登同时承诺，将缓解新冠检测试剂盒短缺问题。

美国首席传染病专家福奇（Anthony Fauci）坦言，美国的疫情"还未到最严重的时候"。福奇周一在接受采访美国有线电视新闻(CNN)电视台时指出，圣诞节和新年过后，疫情很可能会更加严重。因为假期前后人们走亲访友、出门聚会增多，所以预计确诊人数还将大幅增加。福奇敦促人们避免在新年期间举行大型聚会。他提醒："当我们谈论新年前夜的聚会时…我强烈建议今年不要参加。可以其他年份再聚，而不是今年。"

另外，受机组人员感染新冠病毒影响，美国近来已取消上千个航班。福奇周一也建议联邦政府考虑强制要求国内航空旅行人员接种疫苗。同一天，拜登在接受记者采访时，拒绝透露他是否赞同要求国内航空旅行人员接种疫苗。

（美联社，路透社）

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