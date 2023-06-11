美国申请重返联合国教科文组织

（德国之声中文网）美国国务院表示，美方上周已递交了一封寻求重新加入联合国教科文组织（UNESCO）的信函。在这封由美国国务院主管管理与资源的副国务卿维尔马（Richard Verma）于6月8日递交的信件中，美国提出了重新加入教科文组织的计划。

美国国务院在声明中表示：「任何此类行动都需要联合国教科文组织现有成员的同意，据我们理解，联合国教科文组织领导层将在未来几天内向成员国传达我们的提案。」

目前尚不清楚该提案的细节。美国过去因拖欠会费，积欠该组织大量款项。但今年早些时候，拜登政府在其当前预算计划中拨款1.5亿美元，用于重新加入教科文组织。

过去40年间，美国和联合国教科文组织的关系一直处于动荡之中。美国和该组织在冷战期间以及更近期的以巴问题中，在意识形态问题上意见相左。

1983年，美国在里根执政时期宣布退出联合国教科文组织，直到2002年才在布什任内宣布重返该组织。2017年，时任总统特朗普又带领美国退出，并指联合国教科文组织存在反以色列偏见。以色列随后也在2018年1月宣布退出UNESCO。

拜登政府上任时便表示有意重返联合国教科文组织。今年三月提交下一个财政年度预算时，美国国务院主管管理和资源的代理常务副国务卿巴斯（John Bass）表示，政府认为重新加入教科文组织将有助于美国在全球与中国竞争，后者已经向联合国机构投入了大量资金。

巴斯称，重新加入联合国教科文组织将「帮助我们解决在与中国的全球竞争中，我们的缺席所造成的一个关键的机会成本」。

「如果我们真的认真对待与中国在数字时代的竞争，从我的角度来看，为了一系列明确的利益，我们不能再缺席一个制定科学和技术教育标准的关键平台。」

巴斯还表示，美国缺席教科文组织受到关注，「并削弱了我们有效促进自由世界愿景的能力」。

（美联社）

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