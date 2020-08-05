美国田纳西州发生严重爆炸事件

（德国之声中文网）发生在纳什维尔（Nashville）市中心的爆炸事件给调查人员留下了诸多疑问。纳什维尔警察局局长德雷克（John Drake）表示，当地时间25日早晨，警方先是接到消息得知事发区域有枪声，赶到现场后又听到一辆停着的房车里发出录音警告声，称“将有一枚炸弹在15分钟后爆炸”。警察立刻疏散了附近居民，呼叫拆弹专家。15分钟之后，房车爆炸。此时拆弹人员尚未抵达。

爆炸导致附近房屋玻璃破碎，水管炸裂，多达20栋房屋里面严重损毁，并且被浓烟熏黑。爆炸发生时（当地时间早晨6点30分），几个街区以外的地方也有震感。由于当天是圣诞节，所以清晨街上只有少数行人。只有三人受到轻伤，被送往医院治疗。

通讯网络是袭击目标？

事发地点距离电信公司AT&T大楼很近，那里的多个网络系统因爆炸而陷入瘫痪。“我们现在还不清楚这是巧合，还是故意这样谋划”，警方发言人表示。该公司目前未透露其数据和电话通讯网络受损的程度。但是纳什维尔国际机场的运营却因此而陷入了数小时的瘫痪。在距离事发地290公里远的诺克斯维尔（Knoxville）的报警电话热线也暂时中断。

纳什维尔市长库珀（John Cooper）表示，不幸中的万幸就是爆炸仅造成少量人员受伤，物质损失“虽然规模有限，但却造成了严重影响”。他对该市部分区域实施了戒严。

爆炸发生在纳什维尔市中心

爆炸房车内是否有人？

美国联邦调查局（FBI）已经接手调查此案。曾担任FBI副局长的麦凯布（Andrew McCabe）在接受美国有线电视新闻网CNN采访时说，对于这种规模的爆炸事件，需要调查是否有恐怖袭击背景。在现场取证的人员已经在房车附近发现了人体残骸，目前尚不清楚残骸是否来自爆炸袭击者。

纳什维尔是田纳西州首府，有大约70万居民。这里因其文化特色而颇具盛名，被称作“乡村音乐之都”。

雨涵/任琛（法新社、美联社等）



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