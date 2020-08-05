 美国田纳西州发生严重爆炸事件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国田纳西州发生严重爆炸事件

汽车炸弹在美国南部田纳西州的首府纳什维尔引发的爆炸事件，造成人员受伤，当地部分通讯网络陷入瘫痪，连机场运营也受到影响。警方初步认定爆炸系有人蓄意策划。

USA | Explosion in der Innenstadt von Nashville

爆炸事发现场

  （德国之声中文网）发生在纳什维尔（Nashville）市中心的爆炸事件给调查人员留下了诸多疑问。纳什维尔警察局局长德雷克（John Drake）表示，当地时间25日早晨，警方先是接到消息得知事发区域有枪声，赶到现场后又听到一辆停着的房车里发出录音警告声，称“将有一枚炸弹在15分钟后爆炸”。警察立刻疏散了附近居民，呼叫拆弹专家。15分钟之后，房车爆炸。此时拆弹人员尚未抵达。

爆炸导致附近房屋玻璃破碎，水管炸裂，多达20栋房屋里面严重损毁，并且被浓烟熏黑。爆炸发生时（当地时间早晨6点30分），几个街区以外的地方也有震感。由于当天是圣诞节，所以清晨街上只有少数行人。只有三人受到轻伤，被送往医院治疗。

USA | Explosion in Nashville

通讯网络是袭击目标？    

事发地点距离电信公司AT&T大楼很近，那里的多个网络系统因爆炸而陷入瘫痪。“我们现在还不清楚这是巧合，还是故意这样谋划”，警方发言人表示。该公司目前未透露其数据和电话通讯网络受损的程度。但是纳什维尔国际机场的运营却因此而陷入了数小时的瘫痪。在距离事发地290公里远的诺克斯维尔（Knoxville）的报警电话热线也暂时中断。

纳什维尔市长库珀（John Cooper）表示，不幸中的万幸就是爆炸仅造成少量人员受伤，物质损失“虽然规模有限，但却造成了严重影响”。他对该市部分区域实施了戒严。

USA | Explosion in der Innenstadt von Nashville

爆炸发生在纳什维尔市中心

爆炸房车内是否有人？    

美国联邦调查局（FBI）已经接手调查此案。曾担任FBI副局长的麦凯布（Andrew McCabe）在接受美国有线电视新闻网CNN采访时说，对于这种规模的爆炸事件，需要调查是否有恐怖袭击背景。在现场取证的人员已经在房车附近发现了人体残骸，目前尚不清楚残骸是否来自爆炸袭击者。

纳什维尔是田纳西州首府，有大约70万居民。这里因其文化特色而颇具盛名，被称作“乡村音乐之都”。  

 

雨涵/任琛（法新社、美联社等）  

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  
    

DW.COM

美国新泽西州枪战致6人死亡

周二（12月10日）在美国新泽西州泽西市发生的枪击案中，三名行人，一名警察和两名袭击者死亡。警察局局长说：“我们的警员遭到一个多小时的枪击。”  

纽约爆炸案嫌犯被控多重谋杀

纽约爆炸事件发生后,被捕嫌犯受到多重谋杀起诉。到目前为止，当局相信，此人是单独作案，不是奉恐怖组织命令而为。相关调查仍在进行中。  

美国新泽西小镇发生爆炸事件

据路透社报道，美国新泽西州海岸旁的一个小镇周六晨间发生炸弹爆炸事件。事发地点为一次公路赛的沿线，目前没有造成人员伤亡。但调查人员表示附近可能还有其它的爆炸装置。  

相关内容

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut

黎巴嫩大爆炸数千伤亡 疑仓库化学品引起 05.08.2020

黎巴嫩首都贝鲁特发生强烈爆炸，威力堪比核爆，至少100人死亡，逾4000人受伤，死者包括一名澳大利亚人。当局表示，这起悲剧是仓库的2750公吨硝酸铵引起。

USA New York | 2019 Concordia Annual Summit | Keith Krach, Under Secretary For Economic Growth

美国务次卿游说拉美“清洁网络”排除华为 23.11.2020

美国和中国都认为主宰5G就将获得经济、情报和军事上的优势。美国掀起一场全面将华为排除在5G网络的“清洁网络”运动，并由国务院次卿出访拉丁美洲展开游说。各國背景不同反應迥异，实际成效仍有待观察。

USA Kalifornien | Waldbrände

疫情未了山火肆虐 加州"祸不单行" 20.08.2020

在美国西海岸，数百处的灌木和森林大火在迅速蔓延。加利福尼亚州已宣布进入紧急状态。旧金山北部和南部的情况尤其糟糕。

广告

评论分析

Symbolbild Brexit Verhandlungen

德媒点评：英国依然离不开欧洲

圣诞节当天的德语报刊，纷纷刊评分析了达成脱欧贸易协定后的英欧关系走向。《世界报》、《奥格斯堡汇报》都认为，英国与欧盟仍然相互需要对方。《商报》、《法兰克福汇报》指出，协议只是一个开端。  