 美国田纳西州允许无证携枪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2021

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时政风云

美国田纳西州允许无证携枪

今年7月起，美国南部的田纳西州多数成年人可以隐蔽或公开地携带手枪，不再需要特别许可证。

Symbolbild - Pistole

德国之声中文网）美国田纳西州共和党籍州长比尔·李（Bill Lee）表示，守法公民在行使受宪法保护的拥枪权时，不应该遭遇困难。

当地时间本周四（4月8日），这位州长签署了一项法律，允许年满21岁、合法获得手枪的绝大多数公民在公共场所携带手枪，无需再申请许可证。 修改后的法律不适用于步枪等大型武器，并提高了对盗窃特定武器的最高刑期，30天增至180天。据《田纳西报》报道，安全机构负责人反对放宽拥枪法。

在美国全部50个州中，若干州允许公开或隐蔽携带武器而无需特别许可证或培训。与欧洲相比，美国的枪支法普遍宽松。  

USA Waffen l Protesten von Waffenbesitzern vor dem Supreme Court

美国的枪支管制宽松，过去曾多次引发民众抗议（2019年资料图片）

拜登签发首份武器法令    

同一天，鉴于美国普遍存在枪支暴力现象，民主党籍总统拜登签署了数个强化枪支管控的政令，呼吁收紧拥枪法。他指出， 枪支暴力成了国家的一流行病，并成为使美国在国际间感到羞耻的一个原因。他强调，"我们早该采取行动" 。他强烈要求国会，通过更严格枪法  

美国国内频繁发生与枪支有关的致命事件。在美国购买枪支一般上相当容易。根据美国疾病预防控制中心最新公布的一项统计数据，2018年，全美共有39740人死于枪杀，即每天平均100人，其中约60%案件涉及自杀，30%属凶杀。  

凝炼/张筠青（德新社） 

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