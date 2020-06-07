美国田纳西州允许无证携枪

（德国之声中文网）美国田纳西州共和党籍州长比尔·李（Bill Lee）表示，守法公民在行使受宪法保护的拥枪权时，不应该遭遇困难。

当地时间本周四（4月8日），这位州长签署了一项法律，允许年满21岁、合法获得手枪的绝大多数公民在公共场所携带手枪，无需再申请许可证。 修改后的法律不适用于步枪等大型武器，并提高了对盗窃特定武器的最高刑期，由30天增至180天。据《田纳西报》报道，安全机构负责人反对放宽拥枪法。

在美国全部50个州中，若干州允许公开或隐蔽携带武器而无需特别许可证或培训。与欧洲相比，美国的枪支法普遍宽松。

美国的枪支管制宽松，过去曾多次引发民众抗议（2019年资料图片） 拜登签发首份武器法令

同一天，鉴于美国普遍存在枪支暴力现象，民主党籍总统拜登签署了数个强化枪支管控的政令，并呼吁收紧拥枪法。他指出， 枪支暴力成了国家的一个流行病，并成为使美国在国际间感到羞耻的一个原因。他强调，"我们早该采取行动" 。他强烈要求国会，通过更严格拥枪法。

美国国内频繁发生与枪支有关的致命事件。在美国购买枪支一般上相当容易。根据美国疾病预防控制中心最新公布的一项统计数据，2018年，全美共有39740人死于枪杀，即每天平均100人，其中约60%案件涉及自杀，30%属凶杀。

凝炼/张筠青（德新社）

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