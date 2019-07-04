美国独立日：特朗普雨中阅兵

（德国之声中文网）暴雨中，美国总统特朗普对现场民众说："我们的国家从未像现在这么强大。"他表示，对美国人来说，"没有什么是不可能实现的。"

这位共和党籍总统利用独立日庆典活动展示军威，引起广泛争议。除了传统的游行队伍和烟火秀之外，特朗普还下令在林肯纪念碑堂前展示了一些坦克。

特朗普说："今天，我们作为统一的国家共同以非常特殊的方式向美国致敬。我们庆贺我们的历史、我们的人民和自豪地捍卫我们旗帜的英雄 - 美国军队中勇敢的男女官兵们！"在华盛顿市中心国家广场一堵防弹玻璃屏后, 特朗普如是说。

战斗机飞临庆典上空

批评者指责特朗普将独立日庆典政治化、军事化。演说开始前，特朗普让两架波音747专机中的一架飞越华盛顿上空，当总统乘坐其中一架时，这架飞机就会被命名为"空军一号"。接下来，大批直升机和战斗机飞临庆典上空，其中包括B2隐形轰炸机。与此同时，美军各兵种列队通过主席台，接受总统检阅。

特朗普大规模国庆庆典计划此前就已引起广泛争议。而周四一早，特朗普就发推称："这将是我国历史上最伟大的庆典活动之一。"

反对派普遍不满

在野的民主党方面，多位政治家指责特朗普耗费纳税人钱财搞庆典，目的是为自己脸上贴金。参议员舒默 （Chuck Schumer）发推文称"这是求关注的绝望呐喊。" 2016年总统大选中特朗普的竞选对手希拉里·克林顿则表示，作为美国的总统，绝无必要以这种方式展示自己的爱国情怀。

特朗普反对者在国家广场举行了抗议活动。自称以捍卫人权和和平为己任的"粉丝代码"组织制作了一个大约6米高的特朗普婴儿气球。不过，这只穿着尿片的特朗普充气球未能像战斗机群一样如愿升空，因为政府没有为它发放升空许可。粉丝代码组织创建人之一本杰明表示，"今天不应当让特朗普毁了我们的节日。"

不过，庆典活动上特朗普倒也不失总统风范，因为他没有像以往竞选活动上那样发表激进的攻击性言论。他之所以一反常态，原因也可能是，如果他不这样做，这场庆典的费用将不能使用纳税人款项，而是要他从竞选基金里出钱了。截至目前，政府尚未公布本次庆典的支出情况。

特朗普操办阅兵式，打破了美国独立日庆典的传统。传统上，7月4日作为对1776年美国建国的纪念日，庆典活动不会加入党派色彩。而总统本人在庆典活动中也不会成为焦点人物，特朗普的多位前任甚至会在这一天离开华盛顿。

来自巴黎的灵感

两年前的巴黎之行让特朗普萌生了在独立日庆典中增加阅兵式的念头。2017年7月14日，特朗普观看了巴黎香榭丽舍大街上法国传统的国庆阅兵式，宏大的场面给他留下了深刻印象。

特朗普原本计划在老兵日这一天举行大型阅兵式，但因为费用高昂，未能如愿，最终决定在独立日这一天举行规模较小的阅兵式。民主党总统候选人于连·卡斯特罗指责特朗普"挥霍民脂民膏"。特朗普本人并不认为费用是一个问题。他发表推文称，相对于庆典活动的重大意义，这笔花费"微不足道"。

达扬/凝炼（美联社，德新社）